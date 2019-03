Alstätte -

Emsiges Treiben herrschte am Samstagvormittag in Alstätte. Dort nämlich hatten Vereine und Institutionen dazu aufgerufen, sich an der traditionellen Dorfputz-Aktion zu beteiligen. Und diesem Ruf folgten zahlreiche Alstätterinnen und Alstätter.