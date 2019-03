Der Fachbereich Stadtplanung beschäftigt sich aktuell mit dem Thema Tiny Houses. In der Sitzung des Rates im Dezember 2018 hatten die Mitglieder darüber diskutiert und einen Antrag der UWG-Fraktion zur Beratung in den Ausschuss Stadtentwicklung, Planen und Verkehr verwiesen.

Die Stadt Ahaus bittet nunmehr Bürgerinnen und Bürger, die Interesse an einem Tiny House haben, sich unverbindlich an Saskia Langner aus dem Fachbereich Stadtplanung zu wenden. Dazu reicht eine kurze Mail an s.langner@ahaus.de.

Weitere Information rund um die Tiny Houses werden dann in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt, schreibt die Stadt.