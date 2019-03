Körperspannung bis in die Zehenspitzen, immer lächeln, am Schluss die Hände in die Hüften: Alfons Casselly weiß, was das Publikum im Zirkus sehen will. Und das bringt er in diesen Tagen auch den Schülerinnen und Schülern der Katharinenschule bei. Mit großem Aufgebot ist der Circus Casselly nach Alstätte gekommen, das große Zirkuszelt hat der Mitmach-Zirkus auf dem Dorfplatz aufgeschlagen.

An diesem Morgen hängt das Trapez von der mit Sternen verzierten Zeltdecke, mitsamt vier Mädchen, zwei hängend, zwei stehend. Sie achten konzentriert auf Alfons‘ Anweisungen, der Trainer justiert nach, erinnert daran, die Fußspitze elegant zu strecken. Draußen führen einige Kinder derweil die Ponys aus ihrem umzäunten Bereich, „immer Ruhe bewahren, das sind alles Sturköpfe“, sagt Zirkus-Frau Stefani. Wenige Meter weiter sind schon die Nachwuchs-Fakire am Werk, die Fackel brennt, die Kinder schwingen sie durch die Luft.

Nicht nur auf dem Dorfplatz proben in diesen Tagen die Kinder für ihren großen Auftritt, auch in der Grundschule selbst sowie in der Turnhalle herrscht reges Treiben. „Die ganze Schule macht mit, jedes Kind hat seine Rolle“, sagt Christiane Wildenhues, Konrektorin der Grundschule. Dabei konnten die Mädchen und Jungen frei wählen, wie sie im Zirkus mitwirken möchten: Bei der Akrobatik oder der Jonglage, am Trapez oder auf dem Schwebeseil, als Clown, als Zauberer, als Fakir oder mit den Tieren – der Circus Casselly ist vielfältig.

Vor vier Jahren war der Mitmach-Zirkus schon einmal an der Katharinenschule zu Gast, nun hat es wieder geklappt, dank der Unterstützung des Fördervereins der Schule. Damit kommt jedes Kind während seiner Grundschulzeit einmal in den Genuss, mitten in der Manege zu stehen. Und während die Lehrerinnen und Lehrer am Rand sitzen, Fotos machen und applaudieren, sind es die Kinder, die das Rampenlicht ganz für sich alleine haben.

► Die Aufführungen im Zirkus-Zelt finden am heutigen Freitag um 17 Uhr sowie am morgigen Samstag um 11 Uhr statt. Die Shows sind ausverkauft.