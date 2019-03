Generationswechsel beim Dirigat des Männerchors Bass und Bässer

Er will Platz machen: für junge Ideen, für frischen Wind, für neue Impulse. Es ist nicht so, als hätte Karl-Heinz Höper keinen Spaß mehr als Dirigent des Männerchors Bass und Bässer. Den hat er noch immer wie am ersten Tag. „Aber irgendwann ist man eingefahren“, glaubt der 56-Jährige. Also sah er den zehnten Geburtstag des Chors als passenden Anlass, um den Dirigentenstab in andere Hände zu geben. Und einen jungen Nachfolger hat der Chor bereits gefunden: Simon Becking, der derzeit in Detmold Musik studiert und schon Klavierschüler von Karl-Heinz Höper war. „Er ist ein Kind des Chores“, sagt Höper. Und damit genau richtig fürs Dirigat.

Von Anfang an war Höper bei „Bass und Bässer“ mit dabei. Zunächst noch kostenlos, weil es zu Beginn noch keine Vereinskasse gab. Mit drei Männern war der Gesangsverein gestartet, bei der ersten Probe im Dorfgasthof Wissing waren es neun, mittlerweile sind es 25 Sänger, die regelmäßig am Start sind. Über die Motivation, einen neuen Verein zu gründen, sagt Höper heute: „Wir wollten moderneres Liedgut, und anders sein als andere Chöre“. Und damit auch jüngere Leute anlocken.

Gut in Erinnerung geblieben ist ihm noch, wie er damals gemeinsam mit Ludger Wissing ein neues Klavier beschafft hat. „Wir sind an einem Tag rumgefahren und haben bei Alstätter Geschäftsleuten Geld eingesammelt“ – und das genügte schon nach wenigen Stunden, um sich in Winterswijk ein Klavier anzuschaffen.

Höper findet es wichtig, auch mal etwas Innovatives zu wagen, sich von alten Dingen zu lösen. „Verstaubte Sachen wollen die jungen Leute nicht“, meint er. Projektchöre etwa fänden stets großen Zulauf, „da müssten Organisationen wie der Chorverband ansetzen“, glaubt er.

Denn Lust zu singen haben noch immer genug. „Aber an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sieht es der Lehrplan gar nicht mehr vor, dass man singt“, kritisiert Höper. So kamen schon Männer in seinen Chor, „die hatten vorher noch nie gesungen.“ Dabei sei Singen im Chor wie eine Therapie. „Viele kommen mit einer Fleppe und gehen mit einem Lächeln wieder nach Hause“, sagt Höper, der Klavier studiert hat. Ihm gefällt das breite Repertoire von „Bass und Bässer“. Neben Kirchenmusik wagen die Männer auch mal etwas – nicht nur mit Songs von Rammstein oder Andreas Gabalier, sondern auch mit dem Lied „Soll ich mir den Sack rasieren“, das dem Chor schon mal den ein oder anderen Kopfschüttler beschert hat. „Der Spaß muss im Vordergrund stehen“, meint Höper. Und wenn dann noch die Leistung stimmt, die wiederum zu noch mehr Spaß führt – umso besser.

Immer wieder begleitet Höper die Sänger auch am Klavier, „dann dirigiere ich mit den Augen“, sagt er. Das wird er in Zukunft nicht mehr müssen. Stattdessen kann er sich ganz aufs Mitsingen konzentrieren. Denn das will er auch weiterhin tun. „Der Chor ist ja mein Baby“, sagt der scheidende Dirigent. Ein Baby, das längst den Kinderschuhen entwachsen ist.

► Das Konzert zum zehnten Geburtstag und zum Abschied von Dirigent Karl-Heinz Höper findet am heutigen Samstag um 20 Uhr im Saal Elkemann in Graes statt. Karten gibt es noch für 15 Euro an der Abendkasse.