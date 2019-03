Kinder zünden Zirkus-Feuerwerk

Die alten Akrobaten mit ihren Ringelanzügen und blauen Hosen sorgten nicht nur mit ihrer Komik für gute Laune, sie überzeugten auch durch akrobatische Leistungen. Die Feuerfakire zündeten im wahrsten Wortsinn ein Feuerwerk, die Drahtseilartisten tänzelten wie schwerelos über das gespannte Seil, und nicht zuletzt die Riege der Clowns brachte das Publikum ordentlich zum Lachen und Applaudieren.

All das geschah am Freitag und Samstag im großen Zelt auf dem Dorfplatz. Dort gastierte der Zirkus Jonny Casselly , ein Mitmachzirkus der besonderen Art. Seit 30 Jahren begeistert er mit seinem Programm, das ausschließlich von Schulkindern bestritten wird.

Förderverein ermöglicht Zirkusprojekt

Der Förderverein der Katharinenschule hatte die Projektwoche möglich gemacht, einige Sponsoren halfen zusätzlich. Am vergangenen Montag stellten die Zirkusprofis den Kindern vor, welche Rollen sie einnehmen könnten. Diese durften sie frei wählen, am Dienstag begann das Training und am Freitag erfolgte der erste Auftritt. Im voll besetzten Rund zeigten die kleinen Künstler vor Eltern und Großeltern, was sie einstudiert hatten.

Die Vorstellung war in eine fantasievolle Rahmenhandlung gepackt, ein Mädchen sprach zu seinem Teddy, dass es davon träume, einmal im Zirkus auftreten zu dürfen. Am Ende wurde der Traum Wirklichkeit und das Mädchen turnte hoch oben unter der Kuppel am Trapez.

Akrobatik vom Feinsten

Doch zunächst stürmten die Latino-Kids die Manege. Sie zeigten Akrobatik vom Feinsten. Viele kleine Clowns folgten, sie wollten Party machen, was dem Direktor nicht gefiel. Doch mit immer neuen Ideen tricksten sie ihn aus, sehr zur Freude des Publikums. Danach hatten die Jongleure die Bühne für sich. Einige Kinder ließen einen Teller auf einem Stab kreisen und zeigten dabei höchste Konzentration. Nicht nur, dass sich der Teller stetig drehte, die Kinder legten sich hin, drehten sich sogar um und behielten dennoch den Teller auf dem Stab. Eine tolle Leistung, die – wie alle Darbietungen – mit viel Applaus von den Zuschauern belohnt wurde.

Die Zauberer, die Trampolinspringer, die Fakire, die Rasselbande mit den Ponys – allesamt boten herausragende Leistungen. Ein Höhepunkt von vielen war ein Akt am Hochseil, bei dem ein Kind mit einem anderen Kind auf der Schulter über das schmale Drahtseil stolzierte. Dabei hielten sich die Kinder nur an einem angereichten Stab fest. Und am Trapez agierten die Kinder in luftiger Höhe, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.

Freude ist allen anzusehen

Bei allen Aktionen wurden die Mädchen und Jungen von Mitgliedern der Zirkusfamilie unterstützt. Das diese mit genauso viel Freude bei der Sache waren wie die Schüler, war ihnen deutlich anzusehen.

„Es war so toll, wir sind sehr begeistert, einfach fantastisch“, kommentierten die Zuschauer am Ende die knapp dreistündige Vorstellung. Auch Rektorin Beda Lassernig schwärmte: „Ich staune, was ihr alles geleistet habt. Wir hatten eine tolle Woche zusammen, unser ganzes Team war mit Feuereifer dabei.“

Alfons Cassely, der die siebte Generation des Zirkus‘ anführt, erklärte später: „Wir sind immer ausgebucht, und das vier Jahre im Voraus.“ Die meisten Schulen würden den Zirkus direkt wieder buchen, im Rhythmus von vier Jahren. Somit bekäme jedes Kind die Gelegenheit, einmal während seiner Grundschulzeit an dem Projekt teilzunehmen