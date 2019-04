Beim Angelsportverein Alstätte ist eine Ära zu Ende gegangen. Über 30 Jahre hatte Wolfgang Breuers den Posten des 1. Vorsitzenden inne. Breuers gab den Vorsitz während der Jahreshauptversammlung am Samstag ab. Sein Nachfolger ist Heinrich Elfering , der bereits seit zehn Jahren 2. Vorsitzender des ASV war.

Wolfgang Breuers erinnert sich noch gut an seinen Anfang. Aus dem damals kleinen Verein ohne viele Mittel sei heute mit über 400 Mitgliedern einer der größten Vereine Alstättes geworden, mit gut aufgestellten Finanzen. Er habe die Zeit sehr gerne investiert und blicke auf tolle, aber auch anstrengende Jahre zurück, so der scheidende Vorsitzende. Nun sei es Zeit den Verein in jüngere Hände zu übergeben.

Ganz aus dem Vereinsleben zurückziehen will sich Wolfgang Breuers aber nicht. Er übernimmt weiterhin Tätigkeiten und steht dem neuen Vorstand jederzeit zur Verfügung. Insbesondere beim Unterricht für die Sportfischerprüfung wird er mitwirken.

Der Angelsportverein Alstätte feierte im vergangenen Jahr sein 60-jähriges Bestehen.