Instrumente kennenlernen

Alstätte -

Das Orchester Kreuz & Quer lädt alle Interessenten, die Spaß am Musizieren haben, ein, sich über eine Ausbildung an unterschiedlichen Instrumenten zu informieren. Die Instrumentenvorstellung findet statt am morgigen Samstag um 11 Uhr im Annette-von-Droste-Hülshoff-Haus. Es können Instrumente wie zum Beispiel Klarinette, Oboe, Querflöte, Trompete, Horn, Saxofon und Schlagzeug ausprobiert werden. Eine komplette Ausbildung wird in Alstätte angeboten. Auch die Blockflöte kann erlernt werden. Das nächste Konzert des Orchesters Kreuz & Quer ist am 11. Mai (Samstag).