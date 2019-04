Der Nachwuchs ist bei den Alstätter Firmen begehrt

Martin Tenhündfeld ist zufrieden. „Das Arbeitsklima ist gut, das Handwerk macht Spaß“, sagt der Auszubildende des Heizungs- und Sanitärbetriebs Homölle in Alstätte. Mittlerweile ist der Alstätter im dritten Lehrjahr, dreieinhalb Jahre dauert seine Ausbildung. Und danach? „Hoffe ich, übernommen zu werden“, sagt Tenhündfeld.

Trotzdem werden die Auszubildenden immer weniger, wie Geschäftsführer Hermann Homölle am Donnerstagabend während der „Nacht der Ausbildung“ erzählt. „Für dieses Jahr haben wir noch keinen“, sagt er. „Dabei versuchen wir alles, wir haben noch keinen Interessenten nach Hause geschickt.“ Doch eben jene Interessenten sind nur noch schwer zu finden.

Auch am Donnerstagabend ist bis um 18.30 Uhr noch niemand bei dem Unternehmen im Brinker Esch aufgeschlagen. Von 17 bis 21 Uhr haben Schüler wie Eltern an dem Abend die Chance, sich direkt vor Ort in den Unternehmen zu informieren. 70 Unternehmen in Ahaus und den Ortsteilen haben ihre Türen geöffnet und präsentieren nach Angaben des Veranstalters Ahaus e.V. über 100 Ausbildungsberufe. Denn in vielen Berufen fehlt mittlerweile der Nachwuchs.

Auch die Firma Homölle hat während der Nacht der Ausbildung ihre Türen geöffnet. Vor Ort waren auch Geselle Hendrik Drees und Azubi Martin Tenhündfeld. Foto: Mareike Meiring

„Ich habe auch schon in der Schule die Werbetrommel gerührt“, sagt der Alstätter Hermann Homölle. Zudem versucht er, seinen Betrieb auf die Bedürfnisse der jungen Mitarbeiter auszurichten. „Den jungen Leuten ist viel Freizeit wichtig“, weiß er. Das hat er in den Betriebsabläufen berücksichtigt. Trotzdem hat auch er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und Azubis eingestellt, die dann irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. „Es ist wichtig, dass auch das Elternhaus dahinter steht“, ist die Erfahrung des Geschäftsführers. „Das ist das Zünglein an der Waage.“

Auch die Elektrofirma Schulten im Bocholder Esch sucht für dieses Jahr noch zwei Auszubildende. Im letzten Jahr haben dort gleich vier Jugendliche ihre Ausbildung zum Elektroniker in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik begonnen. Seit 2006 führt Tobias Schulten den Betrieb, zuvor war es seit 1996 sein Vater Alfons. Seitdem hat die Alstätter Firma fast 100 Jugendliche ausgebildet. Und die Chancen für Elektrotechniker stehen gut, betont Tobias Schulten. „Elektrotechniker sind heiß begehrt“, sagt er. „Wir haben noch nie jemanden mangels Arbeit entlassen.“ Doch auch hier trudelt in der ersten Stunde der „Nacht der Ausbildung“ noch kein Interessent ein. Für Tobias Schulten ist es wichtig, dass man mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommt. Das hatte zum Beispiel im vergangenen Jahr bei der Gewerbeschau in Alstätte geklappt. Danach hatte der Betrieb einen Auszubildenden mehr.

Auch die Aktion „Fokus Beruf“ der Kolpingsfamilie hat er noch positiv in Erinnerung. Dabei hatte die Kolpingsfamilie den Schülerinnen und Schülern der ehemaligen Hauptschule in Alstätte die Chance eröffnet, einen Einblick in die Berufe und Branchen zu bekommen, die es vor Ort gibt. Doch mit dem Schließen der Hauptschule war auch dieses Angebot Geschichte. Deshalb lassen sich die Firmen nun andere Ideen einfallen, um Nachwuchs zu gewinnen. Die „Nacht der Ausbildung“ ist nur eine davon.