Ein Spielmannszug marschiert flötend und trommelnd durch die Straße, ein Junge spielt Klavier, eine Kindergruppe musiziert im Grünen und andere spielen für den Frieden in der Welt: All diese Situationen haben Mädchen und Jungen der Katharinenschule in Bildern festgehalten. Die Grundschule hatte sich am Internationalen Wettbewerb „Jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenkassen beteiligt. „Musik bewegt“ hieß diesmal das Thema.

Die Kinder sollten überlegen, mit welchen Farben und Formen sich Musik bildhaft darstellen ließe. Dabei konnten sie zwischen Malerei, Zeichnung oder Collage wählen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich überwiegend für die Malerei.

Eine Jury wählte nun die besten Arbeiten aus und prämierte sie. Der Alstätter Volksbank-Filialleiter Matthias Terstriep richtete ein dickes Lob an die Kinder: „In der letzten Woche hab ich euch im Zirkus gesehen und nun habt ihr so schöne Bilder gemalt. Ich möchte euch loben, wie toll ihr seid. Seid stolz auf euch!“ Nach den Worten von Terstriep werden die Bilder in den Osterferien in der Volksbank ausgestellt, damit sich auch Familienmitglieder und Freunde die Werke ansehen können.

Volksbank-Mitarbeiter Benedikt Bengfort verkündete dann die Namen der jeweils drei Erstplatzierten der Klassen eins bis vier und überreichte ihnen unter Schülerjubel eine Urkunde und ein Geschenk.

Die Platzierten der einzelnen Jahrgangsstufen:

► Erste Klasse: Der erste Platz ging an Haily Averkamp, der zweite an Elmira Berisha, der dritte Platz an Konstantin Brüggemann.

► Zweite Klasse: Der erste Platz ging an David Holters, der zweite an Mathilda Gehling, der dritte Platz an Paula Heveloh.

► Dritte Klasse Der erste Platz ging an Laurenz ter Heegde, der zweite an Justus Tenkleve, der dritte Platz an Roksana Prymka.

► Vierte Klasse: Der erste Platz geht an Bellamy Bosch, der zweite an Sophia Hölscher, der dritte Platz geht an Anna-Maria Ellerkamp