Ein „Feedback-Frühstück“ bot jetzt im Anschluss an die „Nacht der Ausbildung“ im Rathaus Gelegenheit zum Austausch. Über 50 Teilnehmer waren zu der Veranstaltung gekommen, zu der Ahaus e.V. und die Stadt eingeladen hatten. Mit Bürgermeisterin Karola Voß und Rendel Pietsch vom Wirtschaftsausschuss des Ahaus e.V. tauschten sie sich über ihre Erfahrungen aus.

Rendel Pietsch zog Bilanz über die Nacht der Ausbildung. „Ich habe von vielen Unternehmen gehört, die im vergangenen Jahr im Rahmen der ‚Nacht der Ausbildung‘ ihre Auszubildenden gefunden haben. Da spielt es keine Rolle, ob gestern zwei oder 20 Gäste da waren – es ist die Qualität, die zählt“, so Pietsch. Über Feedbackbögen und das persönliche Gespräch gaben die Unternehmen Rückmeldung zur „Nacht der Ausbildung“. Die Firma Mediahaus aus Ahaus etwa nahm laut einer Pressemitteilung zum ersten Mal an der „Nacht der Ausbildung“ teil und zog ein „durchweg positives Fazit“, wie es weiter heißt. Die Firma führte nach eigenen Angaben rund 80 junge Leute durch die verschiedenen Bereiche des Unternehmens und gab so einen Einblick in die elf angebotenen Ausbildungsberufe. Ausbildungsleiterin Mandy Hagel sagte im Feedbackgespräch: „Die ‚Nacht der Ausbildung‘ ist eine optimale Möglichkeit, um

das eigene Unternehmen zu präsentieren. Viele junge Menschen sind gezielt zu uns gekommen und haben zahlreiche Fragen gestellt.“