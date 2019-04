Ein 19 Jahre alter Südlohner steht unter dringendem Verdacht, für die Explosion einer manipulierten Getränkedose am Berufskolleg Lise Meitner in Ahaus verantwortlich zu sein.

Der Vorfall hatte sich am 26. März 2019 ereignet: Ein zunächst Unbekannter hatte die Dose auf dem Schulhof am Lönsweg in eine Schülergruppe rollen lassen, wo sie explodiert war. Sechs Schülerinnen und Schüler im Alter von 21 bis 28 Jahren hatten leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas davongetragen.

Intensive Recherchen haben die Ermittler des Kriminalkommissariates Ahaus jetzt zu dem 19-Jährigen geführt. Ihre Erkenntnisse legen zudem nahe, dass die explodierende Dose als „Scherz“ gedacht war, der aus dem Ruder lief. Der Verdächtige selbst streitet die Tat ab, die Ermittlungen dauern weiter an, teilte die Polizei am Mittwoch mit.