Auch wenn es Simon Beckings erste Stelle als Chorleiter ist, den Dirigentenstab weiß er zu bewegen. Der Alstätter studiert im ersten Master-Semester an der Hochschule für Musik in Detmold Musik auf Lehramt. „Im Bachelor-Studium hatte ich sechs Semester Chorleitung“, erzählt er. Dazu kommt noch eine halbjährige Vertretung beim Männerchor Südlohn. Seine ehemalige Lehrerin am Alexander-Hegius-Gymnasium, Eva Gröner, bat ihn, vorübergehend den Chor für sie zu übernehmen.

Für seine erste Chorleitung nimmt Simon Becking einigen Fahrstress auf sich. Die Proben im Alten Gasthof Bredeck-Bakker finden donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr statt. „Ich habe die Stunden donnerstags in Detmold so gelegt, dass ich abends zu Hause bin“, erzählt der 23-Jährige. Und nicht nur das. Am Freitag muss er um 13 Uhr wieder im 180 Kilometer entfernten Detmold sein. Dann probt er mit seinem Jazz- und Pop-Chor „Pop-Up“. Mit dem Chor hat Simon Becking beim Deutschen Chorwettbewerb im vergangenen Jahr in Freiburg den ersten Preis gewonnen.

Die rund dreistündige Anreise (eine Strecke) nimmt er gerne in Kauf. Er sieht Bass und Bässer als Chance. Selten gebe es die Möglichkeit, ein so junges Männerchor-Ensemble, das gut zusammenhält und mit Lust bei der Sache sei, zu übernehmen, so Becking.

Die etwa 20 Herren wissen, wer vor ihnen stehen wird. Der 23-Jährige hat schon vertretungsweise für Höper den Chor dirigiert. „Die anderen vertrauen Kalles Urteil“, gibt er sich selbstbewusst. Sein Vorgänger hatte ihn vorgeschlagen.

Die Entscheidung für Simon Becking ist auch eine Entscheidung für die Jugend. Diesen Weg hat der Männerchor auch schon bei der Wahl von Yannic Gesenhues 2016 zum Vorsitzenden gewählt. Gesenhues ist so alt wie Becking. „Wir wollten ausstrahlen, dass wir ein junger Chor sind. Fünf, sechs Mitglieder seien unter 30, nur einer älter als 60 Jahre, so Simon Becking.

Der neue Dirigent singt seit der gymnasialen Oberstufe selbst bei Bass und Bässer. Musikalisch groß geworden ist er aber am Klavier, dass er seit 2002 spielt. Später lernte er noch Horn, das er auch heute noch gelegentlich beim Musikverein Alstätte bläst.

Auch seine Schwester (Frauenchor For Pleasure) und sein Bruder (Musikverein) sind musikalisch ausgebildet. „Die hatten beide schon zu Hause Instrumente gespielt“, sagt der neue Chorleiter. Für ihn stand früh fest, dass er Klavier spielen wollte.

Als dem jungen Alstätter, der seit 2010 dem Kreisorchester Borken angehört, klar war, dass er gerne Musik studieren möchte, entschied er sich, einem Chor beizutreten. „Man muss fürs Studium singen können“, begründet Becking seine Entscheidung. Schon am Gymnasium hatte er gesungen.

Bei seinen musikalischen Aktivitäten legt sich Simon Becking, genauso wie der Männerchor Bass und Bässer, nicht auf eine Stilrichtung fest. So hat er bereits für die Alstätter Big Band gesungen und tritt hin und wieder als E-Gitarrist mit seiner Rock-Band „Logpod Mangartom“ auf. „Wir spielen fast ausschließlich eigene Stücke.“ Mal schlägt eines der vier Bandmitglieder eine kleine Idee vor, mal kommt einer gleich mit einem fertigen Song an.

Ähnlich flexibel will Simon Becking auch die Lieder für Bass und Bässer aussuchen. Wie bisher soll der Männerchor Lieder singen, mit denen man anecken kann. „Das ist nicht so schlimm. Wir singen, was sich andere vielleicht nicht trauen“, sagt er schmunzelnd. Auch darin hat Neuling Simon Becking schon jede Menge Erfahrung.