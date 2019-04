Begleiterinnen machen den Alltag farbenfroh

Wenn’s um Sprichwörter geht, horchen die Bewohnerinnen und Bewohner des Katharinenstifts auf. Die kennen sie, die können sie mitsprechen, ohne lange zu überlegen. „Liebe macht“ . . . „blind“. „Je später der Abend, desto schöner“ . . . „die Gäste“. „Wer anderen einen Grube gräbt,“ . . . „fällt selbst hinein“. Doris Schmidt nennt die Satzanfänge, die Bewohner vollenden sie. Danach greifen sie zum Liederbuch. Es ist Sing- und Klönrunde im Katharinenstift.

An diesem Nachmittag haben die Alltagsbegleiterinnen Doris Schmidt und Rita Gesenhues Dienst. Die 48-Jährige Rita Gesenhues macht den Job mittlerweile seit über drei Jahren, Doris Schmidt ist noch länger dabei: Die 73-Jährige feiert in diesem Jahr ihr Zehnjähriges als Alltagsbegleiterin. Zunächst war sie ehrenamtlich in der Rollstuhlgruppe der KAB aktiv, bis heute übernimmt sie regelmäßig den Rollstuhldienst. Dabei hat sie das Katharinenstift und seine Bewohnerinnen und Bewohner im Laufe der Jahre immer besser kennengelernt. Und ist schließlich als Alltagsbegleiterin eingestiegen.

Es ist 15 Uhr, sie klopft an die gläserne Tür zum Gemeinschaftsraum der ersten Hausgemeinschaft. Noch trinken die Bewohner dort Kaffee, manche essen Kuchen, andere lesen Zeitung. Doris Schmidt begrüßt alle beim Namen, fragt, wie es ihnen geht, erinnert sie an die Singrunde, die gleich stattfindet. Das persönliche Gespräch ist ihr wichtig. „Kommen Sie vorbei?“, fragt sie in die Runde. Manche nicken, andere schauen auf den Boden. „Sie müssen nicht mitsingen, Sie können sich auch einfach dazusetzen“, sagt die Alltagsbegleiterin. Denn sie weiß: „Es ist wichtig, dass die Bewohner nicht den ganzen Tag alleine sind.“ Dafür sind die insgesamt sieben Alltagsbegleiterinnen da. Nicht als Ersatz für die Pflegekräfte, deren Aufgaben sie gar nicht übernehmen dürfen, sondern als Freizeitgestalterinnen und Bezugspersonen. Männer sind in dem Job zwar ausdrücklich erwünscht, aber bislang hat das Katharinenstift keine männlichen Interessenten gefunden.

Jeden Tag sind die Begleiterinnen für einige Stunden vor Ort, wochentags wie an den Wochenenden. Mal hat eine an drei Tagen die Woche Dienst, mal ist sie fünf Mal die Woche vor Ort. Einige Programmpunkte finden in der hauseigenen Kapelle statt, das Rosenkranzgebet etwa oder der Gottesdienst am Mittwochmorgen. Der Glaube spielt für viele Bewohner eine große Rolle, wie Doris Schmidt erzählt.

Bis an diesem Montagnachmittag alle zur Singrunde im Erdgeschoss beisammen sind, dauert es seine Zeit. Nach der Einladung gehen Doris Schmidt und Rita Gesenhues auf die zweite Runde durch die fünf Hausgemeinschaften. Dieses Mal, um die Bewohner abzuholen. Denn viele sitzen im Rollstuhl oder können nur noch mit dem Rollator laufen.

Das ist auch bei Emmi Buss so, die Doris Schmidt mit ihrem Rollstuhl in den Raum schiebt. „Ich kann nicht mehr laufen“, erzählt die 83-Jährige, die seit zwei Jahren im Katharinenstift wohnt. Sie ist oft bei den Aktionen der Alltagsbegleiterinnen dabei, „die geben immer ihr Bestes“, meint Emmi Buss anerkennend. „Es ist ja schon eine Aufgabe, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen.“

Dieses Mal liegen die Liederbücher schon bereit, Musik klingt aus dem CD-Spieler. Nach den Sprichwörtern greift Rita Gesenhues zur Veeh-Harfe. Während sie begleitet, singen die Bewohnerinnen und Bewohner mit. „Die Gedanken sind frei“, erklingt es in der Runde. Alle machen mit, manche lauter, manche leiser. Musik geht immer, egal wie alt oder gesund.

Und selbst, wenn einige der älteren Menschen sonst kaum noch reden oder ihnen die Erinnerung an Vergangenes fehlt – die alten Liedtexte haben die wenigsten vergessen.