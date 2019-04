Fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in diesem Jahr beim Fahrradkreuzweg in Alstätte dabei. Traditionell starteten sie am Missionskreuz, bevor sich die Männer, Frauen und Kinder auf den Weg machten.

An verschiedenen Bildstöcken machten sie Station, um gemeinsam zu beten und zu singen um sich so gedanklich an den Leidensweg Christi zu erinnern. Zunächst ging es zum Kolbe-Leisner-Denkmal, weiter zu den Familien Dechering und Schmäing/Hollekamp und weiter zum Lohbuschkreuz. Letzte Station war an der Kolpingskapelle.

Neben den Familien, der Kolpingsfamilie und Präses Matthias Wiemeler halfen auch einige Kinder bei der Aktion mit. Lene und Mia Friggemann, Luise Hollekamp, Hanne Nienhaus, Jos Lünterbusch und Paula Haveloh hatten einen Text gelesen und eine Kerze für die Station angezündet.