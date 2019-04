Alstätter Landwirte nehmen Stellung zur Diskussion um Blühstreifen

Egal, was sie machen: Den Kritikern ist es nicht genug. Dieses Gefühl haben die Alstätter Landwirte, wenn sie die Diskussionen um den Naturschutz und ihren Berufsstand in der Öffentlichkeit verfolgen.

Als Beispiel nennt der Alstätter Landwirt Konrad Döbbeld die Kritik an dem Bienenschutz-Projekt in Gronau. Bei dem Projekt stellen die Landwirtschaftlichen Ortsverbände Ackerflächen für Insektenwiesen zur Verfügung, wenn Paten dafür bezahlen. 50 Euro soll nach Aussage der Ortsverbände eine 100 Quadratmeter große Wildblumenwiese kosten. Selber wollen die Landwirte diese Fläche noch einmal verdoppeln. „Die bieten was an, und trotzdem kommt immer nur Kritik“, sagt Döbbeld. Dabei wären die 50 Euro für die Landwirte alles andere als eine finanzielle Bereicherung. „Davon wird die Fläche, die Arbeit und das Saatgut bezahlt.“ Wenn es jemand günstiger könne, „soll er es gerne machen“, meint Döbbeld. Dafür stellt er gerne 200 Quadratmeter Land zur Verfügung, wenn die Aussaat und Pflege der Fläche dann von dem Interessenten in Eigenregie erfolge.

In Alstätte steht Konrad Döbbeld mit dieser Meinung nicht alleine da. Im Gegenteil. Mit ihm am Küchentisch sitzt nicht nur Sohn Bernd Döbbeld, sondern auch der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Ludger Rolfes , sowie die Vorstandsmitglieder Stefan Nabers und Thomas Gerwing. Alle wollen ihrem Ärger Luft machen. Denn sie haben das Gefühl, dass stets mit dem Finger auf sie gezeigt wird und sie für alles zum Sündenbock gemacht werden. „Wir können machen, was wir wollen“, meint Ortslandwirt Ludger Rolfes. Trotzdem ständen die Kritiker schon parat.

„Es gibt gar kein Miteinander mehr“, kritisiert Thomas Gerwing. Denn konkret das Gespräch mit ihnen gesucht werde kaum. Dabei sei das Bild des sturen Bauern, der nicht mit anderen spricht, ein überholtes Vorurteil, findet Konrad Döbbeld.

Natürlich gebe es auch unter den Bauern schwarze Schafe. „Aber die gibt es auch in allen anderen Berufssparten“, meint Stefan Nabers. Trotz vieler Gesprächsangebote haben die Landwirte das Gefühl, dass Kompromisse von einigen Umweltaktivisten gar nicht erwünscht seien. Es werde nur noch in „schwarz“ und „weiß“ gedacht. Dabei seien die Bauern nicht alleine Schuld an Problemen wie etwa dem Insektensterben. „Alle müssen etwas machen“, sagen sie. Auch, aber nicht nur die Landwirte.

Zudem werde oft ignoriert, dass ein Landwirt wirtschaften muss, damit der Hof überlebt. Als Beispiel führt Konrad Döbbeld die Fleischproduktion an. Er selbst betreibt eine Ferkelzucht und war damit unlängst auch mit der Diskussion um die Betäubung bei der Ferkelkastration konfrontiert. Veränderungen würden zwangsläufig zu mehr Kosten für den Landwirt führen.

Doch wenn die Bevölkerung nicht bereit sei, mehr Geld für tierische Produkte auszugeben, stießen die Landwirte schnell an ihre Grenzen, wenn gleichzeitig der Gewinn einbricht. „Alles muss billig sein, aber soll nach Bio-Standards produziert werden“, sagt Döbbeld. Das funktioniere nicht. Zudem sei der Handel bei den Preisverhandlungen „knallhart“, fügt Ludger Rolfes an. „Da haben wir keine Chancen.“

Thomas Gerwing sieht noch ein anderes Problem. „Die Leute sehen nur noch das Fleisch in der Verpackung.“ Viele wüssten nicht mehr, wo es herkomme, wie der natürliche Lauf der Dinge sei.

Den Bauern sei bewusst, dass auch sie etwas tun müssen. Und immer mehr tun auch etwas, sagen sie, dafür seien Blühstreifen nur ein Beispiel. Zwar könne man auch hierfür Fördergelder beantragen. Aber die Auflagen dabei seien viel zu hoch und noch dazu widersprüchlich, wie Bernd Döbbeld sagt – „da bewirken die Gelder eigentlich genau das Gegenteil.“

Deshalb hoffen die Bauern, dass sich immer mehr aus ihrem Berufsstand freiwillig für solche Maßnahmen entscheiden. Einen ersten Anstoß dazu gibt es von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. Diese hat über den WLV Saatgut an alle Ortsverbände verteilt, jeweils 40 Kilogramm für jeden Ort. „Wir sind gerade dabei, das Saatgut an die Landwirte zu verteilen. In den nächsten drei Wochen wird es zur Aussaat kommen“, sagt Ludger Rolfes. Das soll an vielen kleinen Ecken passieren. Und schon jetzt steht fest: Unter den Landwirten gibt es viel mehr Interessenten als Saatgut.