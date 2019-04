Möglich gemacht hat das Projekt die Ahauser Software-Firma Tobit. Sie hatte den Erlös ihrer diesjährigen Aktion Nextenliebe, 17 514,96 Euro, an das Jugendwerk gespendet.

„Jugendliche äußerten schon oft das Anliegen, dass Orte, an denen sie ihre Freizeit verbringen, attraktiver gestaltet werden sollten. Und so ist ausgehend von der Idee der Jugendlichen dieses Projekt entstanden“, so Birgit Kleinfeld vom Jugendwerk Ahaus.

Seit Ferienbeginn haben die Jugendlichen zusammen mit Mitarbeitern des Baubetriebshofs und des Berufsorientierungszentrums Ahaus die Bänke zusammengebaut und schließlich auch aufgebaut.

In den Wochen zuvor hatten die Mädchen und Jungen in den Ortsteilen in den offenen Kinder- und Jugendtreffs fleißig die Holzelemente gesägt, geschraubt, geschliffen und lackiert.

„Die Standorte der Liegebänke wurden gemeinsam mit den Jugendlichen ausgewählt. Ziel war es, dass die Bänke ihren Platz an Orten der Jugend finden, eben da, wo sich Jugendliche in ihrer Freizeit aufhalten“, so Birgit Kleinfeld.