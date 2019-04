Im März beim Konzert der Alten Kameraden in Graes hatten sie ihre Premiere gemeinsam auf der Bühne, nun stehen schon die nächsten Auftrittstermine im Kalender: am Mittwoch ( 1. Mai ) am Bauerncafé Lanskemann in Graes, an Fronleichnam (20. Juni) beim Konzert der Alten Kameraden an der Haarmühle.

Dabei waren es ganz unterschiedliche Wege, die die zwei schließlich auf der Bühne zusammengeführt haben. Daniela Terstriep ist umgeben von Musik groß geworden. Die Tochter von Willi Ellerkamp , dem Leiter der Alten Kameraden, sang schon mit jungen Jahren im Jugendchor, machte dann weiter im Frauenchor For Pleasure, mittlerweile singt sie im Kirchenchor in Alstätte. Und daneben setzt sie ihr musikalisches Talent immer wieder in ihrem Job als Alltagsbegleiterin für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner im Katharinenstift ein.

Open-Air-Konzert der Alten Kameraden Traditionell laden die Alten Kameraden alle Freunde der volkstümlichen Blasmusik zum Open-Air-Konzert am Mittwoch (1. Mai) am Bauerncafé Lanskemann in Graes ein. Im vergangenen Jahr musste das Konzert wegen schlechten Wetters abgesagt werden. Daher hoffen die Musiker in diesem Jahr auf gutes Konzertwetter. Freuen können sich die Konzertbesucher auf alte und neue Klänge aus Mähren und Böhmen sowie auf das neue Gesangsduo Daniela Terstriep und Friedel Wessendorf. Das Konzert beginnt am Maifeiertag um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. ...

Friedel Wessendorf dagegen hat die Leidenschaft fürs Musikmachen erst spät für sich entdeckt – oder besser gesagt wiederentdeckt. Der heute 69-Jährige spielte zwar als Kind schon einmal Trompete, legte diese dann jedoch für die Fußballschuhe zur Seite. Und begann erst rund 50 Jahre später wieder, das Instrument zu spielen. Das Singen dagegen entdecke er schon früher wieder für sich. Seit Oktober 1990 singt er im Männergesangverein Eintracht, darüber kam er schließlich auch zu den Alten Kameraden. Denn vor einigen Jahren wollte er zwei Stücke des MGV auf der Trompete begleiten – und fragte deshalb bei Willi Ellerkamp an, ob der ihn nicht unterstützen könnte. „Ich habe dafür jeden Tag bei mir im Keller geübt“, erinnert sich Friedel Wessendorf. Willi Ellerkamp sagte zu – und 2016 beim Konzert an der Haarmühle standen beide gemeinsam mit dem Instrument auf der Bühne. „Danach ließ Willi Ellerkamp nicht locker“, erinnert sich Wessendorf. Kurze Zeit später stieg der Alstätter als Musiker bei den Alten Kameraden mit ein. Erst spielte er die Trompete, mittlerweile ist er auf das Flügelhorn umgestiegen.

Nun hat Friedel Wessendorf nebenbei noch den Part des Sängers übernommen. Denn im vergangenen Jahr hatte Daniela Terstriep zum letzten Mal mit ihrer Schwester Nicola für die Alten Kameraden auf der Bühne gestanden. Auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger „habe ich direkt an Friedel gedacht“, sagt die 43-Jährige. Und „Friedel“ sagte zu. Im Februar trafen sich die beiden zur ersten gemeinsamen Probe, „das hat sofort total gut geklappt“, erinnert sich Daniela Terstriep. Genau wie der erste Auftritt Ende März im Saal Elkemann. „Die Leute waren begeistert“, erzählt die Alstätterin. Auf diese Resonanz hoffen die beiden auch bei ihrem nächsten Einsatz. Wenn dann noch Spaß und gute Laune dazu kommen – umso besser.