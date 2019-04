Lena Elfering düpiert alle Männer

Alstätte -

„Entscheidend ist die Kameradschaft, die wir hier gemeinsam erleben“, brachte es Christian Termathe am Samstag auf den Punkt. Der Vorsitzende des Schützenvereins Brook hatte mit seiner Mannschaft gemeinsam mit den übrigen vier Alstätter Schützenvereinen am Pokalschießen teilgenommen, das die Sportschützen zum 37. Mal ausrichteten. Natürlich gehe es dabei auch um den Sieg, meinte Termathe, aber eben nicht in erster Linie.