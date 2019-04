Die Grenze ist nur Zwischenstopp

Für den Bürgerbus bleibt die Grenze zwischen Alstätte und Buurse unbemerkt. Kein Huckel, kein neuer Straßenbelag lässt erahnen, dass der Bus nun auf niederländischem Asphalt rollt. Nur ein kleines Schild am Straßenrand weist darauf hin, dass an dieser Stelle der Kreis Borken endet. Sekunden später bremst Busfahrer Josef Terbeck ab. Noch vor dem historischen Schlagbaum fährt er links in die Haltebucht, dort warten schon ein Mann und sein Enkel auf ihn. „Grenze“ steht plakativ auf dem Haltestellenschild. Endstation des Bürgerbusses Ahaus-Haaksbergen.

Doch enden muss die Reise für die Mitfahrer hier noch lange nicht. Wenn sie möchten, können sie noch einige Kilometer weiter ins Land der niederländischen Nachbarn fahren. Mit dem Pendant zum deutschen Bürgerbus, dem „Buurtbus“ mit gelbem Kennzeichen. Der Buurtbus fährt bis ins holländische Haaksbergen , der Bürgerbus bis ins deutsche Ahaus.

Auf der Gegenfahrbahn steuert der Buurtbus ebenfalls auf die Haltestelle zu, als beide Gefährte auf gleicher Höhe sind, hupen die Fahrer und winken sich zu. Wer umsteigen will, hat nun die Gelegenheit. Vom deutschen in den niederländischen Bus – oder umgekehrt. Doch an diesem Nachmittag bleiben die Bustüren des Buurtbus geschlossen. Umsteiger gibt es nicht.

2017 war es, als die Kooperation der Bürgerbusse auf der Straße begann. „Davor gab es eine lange Vorlaufzeit“, erinnert sich Josef Terbeck, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Ahaus-Haaksbergen. Der Haaksbergener Rat hatte die Initiative ergriffen und die Nähe zur Ahauser Politik gesucht, in der holländischen Gemeinde rollt der Buurtbus schon seit Jahrzehnten auf der Straße. Die Idee: Bei dem Hollandmarkt „Ter Huurne“ an der Grenze treffen sich Bürgerbus und Buurtbus, wer möchte, kann weiter ins Nachbarland fahren. Denn das ging dort zuvor nur mit Auto oder Fahrrad.

Also gründeten die Ahauser im April 2016 ihren Bürgerbusverein, „es war ein Kind der Politik“, erinnert sich Terbeck. Mittlerweile ist das Kind erwachsen geworden, mit 46 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern und über 70 000 gefahrenen Kilometern im vergangenen Jahr. Im Schnitt sind es drei bis vier Gäste, die in dem Acht-Sitzer Platz nehmen.

Doch von ihnen sind es bislang nur wenige, die die Chance ergreifen, einen Umstieg ins niederländische Pendant zu wagen. Dabei sind die Abfahrtszeiten des Bürgerbusses genau an den Fahrplan der Haaksbergener angepasst worden. „Es gab mal eine junge Frau, die in den Niederlanden gearbeitet hat. Die ist jeden Tag mitgefahren und kam dann mit der vorletzten Tour wieder zurück“, erzählt der Ahauser Terbeck. Solche regelmäßigen Gäste bis über die Grenze gibt es aber aktuell nicht mehr.

Dabei haben sich die Bürgerbusvereine schon einige Marketinginstrumente einfallen lassen. Für den Hollandmarkt direkt an der Grenze etwa gibt es für Bürgerbus-Nutzer einen kostenlosen Kaffeegutschein, die Fahrgäste aus den Niederlanden können von der Grenze aus bis zur „Haarmühle“ umsonst mitfahren – für viele der Startpunkt für Wanderungen im grenzüberschreitenden Naturschutzgebiet „Witte Venn“. Ansonsten müssen die Gäste in beiden Bussen für die Fahrt bezahlen. Für die volle Strecke vom Schwimmbad in Ahaus bis nach Haaksbergen sind das 3,50 Euro.

Vorbei geht es dann auch an dem historischen Schlagbaum, der an dem Grenzübergang Jahrzehnte in Betrieb war. Eine Plakette weist an der Stelle noch auf die Zeit hin, als der Grenzübergang im Sommer abends um 22 Uhr schloss und erst am nächsten Morgen um sechs Uhr wieder öffnete. 1985 war der Schlagbaum zum letzten Mal im Dienst. Im Zuge des Schengener Abkommens entfielen auch die letzten Grenzkontrollen, der Kontakt zwischen den Grenzbewohnern wurde immer enger. 1988 besiegelten die Stadt Ahaus und die Gemeinde Haaksbergen ihre Städtepartnerschaft, die sich nun auch im Nahverkehr widerspiegelt.

Für den 65-Jährigen Josef Terbeck gehört die Fahrt über die Grenze zum Alltag. Und nicht nur für ihn. Denn alleine muss er die Rückreise an diesem Mittag nicht antreten. Der 63-Jährige Bernhard Bovenius und sein Enkel steigen ein, „wir waren noch einkaufen“, sagt der Opa, ihm fehlten Kaffeepads. „Zum Einkaufen fahren einige mit bis an die Grenze“, erzählt Terbeck. Das war früher schon so. Aber für die Weiterfahrt ins Nachbarland hinein – „da ist noch Luft nach oben“.