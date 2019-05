Die im Rat der Stadt Ahaus vertretenden Parteien und Wählergemeinschaften wollen ein Zeichen setzen für das „Projekt Europa“. Gemeinsam werden die Parteien und Wählergruppen daher am Samstag auf dem Rathausplatz für die europäische Idee und die Errungenschaften werben und einstehen.

„Wir wollen die Vorzüge und die Wichtigkeit Europas herausstellen und erklären. Europa ist zu wichtig, um es leichtfertig aufs Spiel zu setzen und scheitern zu lassen“ wird Dietmar Brüning, SPD-Ortsvereinsvorsitzender und Initiator der Aktion, in einer Pressemitteilung zitiert. Alle Parteien und Wählergemeinschaften haben diese Idee aufgegriffen und stellen an diesem Samstag die eigenen Programme und Themen hinten an, um Europa in den Vordergrund zu rücken.

Musikalische Untermalung und Unterstützung durch die Musikschule, ein Grußwort durch die Bürgermeisterin, Luftballons und eine Postkartenaktion sind Teil des Programms, welches die Parteien am Samstag bieten werden. Die Postkarten mit Europaflagge bieten auf der Rückseite Platz für Wünsche, die jeder und jede an Europa hat. Die Karten werden während der Aktion an einer Leine zwischen den Pavillons der Parteien aufgehängt und nach der Europawahl an das Europäische Parlament gesendet. Zudem öffnet das Wahllokal im Rathaus, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für Europa abgeben können.