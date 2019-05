Er ist der Topact des Ahauser Stadtfestes: Sänger Sasha kommt am 24. Mai (Freitag) nach Ahaus. Er gibt ein Konzert direkt vor dem Schloss. Tickets gibt es nirgendwo zu kaufen, sie werden verschenkt.

Jeder, der beim Auftritt von Sasha in Ahaus dabei sein will, kann am 16. Mai (Donnerstag) bei Ahaus Marketing und Touristik am Oldenkottplatz zwei Karten abholen. Das Kontingent ist begrenzt. Es umfasst gut 3000 bis 3500 Karten, die von Sponsoren verschenkt werden. Vorherige Reservierungen können aus organisatorischen Gründen nicht angenommen werden.

Den Auftritt von Sasha und seiner zehnköpfigen Band auf dem Sümmermannplatz vor dem Schloss ermöglichen die Volksbank Gronau-Ahaus, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, und weitere Sponsoren. Vorgruppe von Sasha am Freitag ist die Ahauser Band „Soeckers“.

Vom 24. bis 26. Mai verwandelt sich die Ahauser Innenstadt während des Stadtfestes in eine große Open-Air-Bühne. Ein ganzes Wochenende lang haben die Besucher ­die Gelegen­heit, zu feiern, zu genießen und die vielen Veranstaltungspunkte zu erleben. Mehrere Konzerte stehen an diesem Wochenende erstmalig auch auf dem Sümmermannplatz am Schloss auf dem Programm.

Am Samstagabend geht Radio WMW live am Schloss auf Sendung. Für Musik sorgt die Band „Elna“ aus Ahaus, zu der fünf Musiker um Frontfrau Elena Nacke gehören. Sie präsentieren rockig-einfühlsame Songs. Danach stehen die „Groove Delighters“ auf der Bühne. Sie spielen Pop, Rock, Disco und Chart-Hits der 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre.

Zudem gibt es einen Kinderflohmarkt am Schloss am Samstag und Sonntag. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.