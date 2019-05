In der Nacht zu Freitag ist in Wüllen auf einem Grundstück an der Ikemannstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen 23.45 Uhr eine Partyhütte in Brand geraten.

Den Feuerschein konnte die alarmierte Feuerwehr bereits bei der Anfahrt sehen. Nach circa einer Stunde war das Feuer laut Mitteilung der Wehr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und die Brandsicherheitswache dauerten bis in den Morgen an. Immer wieder kontrollierten die Feuerwehrleute das Gebäude mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester zu finden und zu löschen. Die Feuer- und Rettungswache sowie der Löschzug Wüllen waren mit 30 Einsatzkräften circa fünf Stunden im Einsatz.

Das Gebäude brannte laut Mitteilung der Polizei bis auf die Grundmauern ab, der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.