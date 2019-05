Die dreitägige Aktion ist eines der größten Sozialaktionen der Jugendverbände in Deutschland.

Die Alstätter möchten dieses Mal eine Schutzhütte sanieren. Die Münsterländer Parklandschaft ist als Paradies für Radfahrer bekannt. Das wurde auch in Alstätte erkannt und so entstanden in den Bauerschaften zahlreiche Schutzhütten.

Die KLJB will eine dieser Hütten sanieren, die in den 90er-Jahren durch die Landjugend im Besslinghook errichtet wurde.

Der Vorstand würde sich über Unterstützung freuen, ganz gleich ob finanziell oder durch viele helfende Hände, damit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Ansprechpartner ist Christopher Grotholt, ✆ 0171 4931730.