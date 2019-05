Los geht es am heutigen Freitag: Ahaus Marketing & Touristik überträgt das Sasha-Konzert live auf den Marktplatz. Es beginnt um 20 Uhr mit der Übertragung der Vorgruppe Soeckers, Sasha wird ab 21.30 Uhr übertragen.

Am Samstag und Sonntag findet auf dem Platz vor dem Schloss der Kinderflohmarkt statt. Er ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zum Tausch, Kauf und Verkauf von Spielzeug.

Auf der Bühne am Schloss präsentiert sich am Samstag ab 12 Uhr die Clubtanzschule Büscher-Schäfer. Zeitgleich spielt auf dem Markt das Charles-Dickens-Orkest Dixieland-Musik. Ab 15.30 Uhr heißt es „Randale“ auf dem Markt, wenn die gleichnamige Band Rockmusik für Kinder zum Toben spielt.

„United Four““, die selbst ernannte „härteste Tanzkapelle der Welt“, heizt am Samstagabend von 20 bis 1 Uhr dem Publikum auf dem Markt ein. Rockige und einfühlsame Songs auf Deutsch und Englisch präsentieren „Elna“ am Schloss. Die fünf jungen Musiker aus Ahaus und Umgebung spielen von 20.30 bis 21 Uhr. Anschließend sorgen die „Groove Delighters“ bis 1 Uhr für Stimmung mit Pop, Rock, Disco und Chart-Hits der 70er-, 80er-, 90er- und 2000er-Jahre.

Am Sonntag laden von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Auf der Bühne am Markt spielt ab 12 Uhr Lou Dynia gefühlvolle Songs. Um 13 Uhr präsentiert sich der Polizeikinderchor. Der Chor „Taktvoll“ tritt von 16 bis 17.30 Uhr auf.

Am Schloss spielen die niederländischen Stimmungskapellen „Veur Gek en Onwies“ und „’N Moal Wat Aans“ ab 13 Uhr. Dazwischen gibt es ab 14 Uhr zappeligen Kinderspaß am Sümmermannsplatz. „Frank & seine Freunde“ wirbeln mit ihrem Zappeltier über die Bühne und laden Kinder zum Tanzen und Mitsingen ein.

Auch auf dem Marktplatz stehen die Kleinen von 13 bis 18 Uhr im Mittelpunkt. Klassische Jahrmarkt-Spiele an nostalgischen Marktständen und ein Karussell sorgen für Jahrmarkt-Stimmung. Dazu verbreiten Clown Carlo mit seinen Luftballons und das Kinderschminken Kinderspaß. Und in der Fußballarena können Kinder an Turnieren teilnehmen, verspricht die Stadt Ahaus.