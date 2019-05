Der VfB ist wieder zu Hause

Hunderte Menschen hatten die Meistermannschaft auf ihrem Siegeszug vom Ortsrand ins Dorf begleitet. Auf dem Parkplatz vor dem Getränkemarkt warteten sie zunächst gespannt auf die Ankunft des Siegerteams. Als diese endlich den Platz betrat, gab es kein Halten mehr, alles jubelte, grölte und applaudierte.

In einem besonderen Kutschwagen nahmen sie Platz. Dieser war seinerzeit vom Schützenverein Schwiepinghook aus Anlass ihres Jubiläums gebaut und nun von den Spieler- und Vorstandsfrauen festlich geschmückt worden. Gezogen von einem Trecker in den Vereinsfarben, ging es in einem Triumphzug ins Dorf. Voran der Spielmannszug, es folgte der Musikverein, unzählige kleine Spielerinnen und Spieler, dann die Meistermannschaft und weitere Vereinsmitglieder und Freunde.

Am Straßenrand standen überall Gruppen, die den Korso bejubelten, filmten und fotografierten. Am Kirchplatz angekommen, stieg Bürgermeisterin Karola Voß zum Team in den Wagen und feierte mit den Spielern.

Schließlich begrüßte Stefan Eing die Feiernden. Er erinnerte daran, dass fast auf den Tag genau vor 60 Jahren dem VfB „in einem denkwürdigen Entscheidungsspiel gegen Vorwärts Gronau vor über 3000 Zuschauern im Ahauser Stadtpark“ erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen war. „Ich freue mich, den langjährigen Mannschaftskapitän Ferdi Wolfering, der beim 4:0-Sieg gegen den haushohen Favoriten aus Gronau drei Tore erzielte, und seine damaligen Mitspieler Heinz und Hermann Dornbusch, Josef Wolfering, Adolf Busch, Ewald Franke, Bernhard Wessendorf, Hermann Weitkamp und Ludwig Gehling begrüßen zu dürfen“, sagte Stefan Eing.

Wie damals sei auch mit dem Erfolg der jetzigen Meisterschaft nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Umso glücklicher und stolzer sei er auf „dieses fantastische Team“ um Spielertrainer Jogi Krüchting, welches fast ausschließlich aus Alstätter Jungs bestehe.

Ein großes Lob zollte Eing dem Stab von Jugendvorstand, -trainern und Betreuern, die vorbildliche Arbeit leisteten. Der VfB hat zurzeit 23 Jugendmannschaften.

Bürgermeisterin Voß hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz der Europawahl nach Alstätte zu kommen, um der Mannschaft zu gratulieren. „Die Feier hier ist ebenso toll wie die bei Bayern München“, rief sie den Anwesenden zu. Dann versprach sie: „Die Stadt Ahaus bedankt sich mit einem Fass von Frau Voß“, was für Lacher und Applaus sorgte.

Der sportliche Leiter Bernd Pohlschröder rief alle Spieler und Betreuer namentlich nach oben. Unter all dem Jubel gab es dann aber einen kleinen Wermutstropfen, als Spieler Jonas Termathe das Wort ergriff. Er erklärte, dass der langjährige Betreuer Christoph „Spieke“ Wielens seinen Abschied nehme. „Wir bedauern das sehr, aber es ist schön, dass du ein Teil der Mannschaft warst“, lobte er den Ausscheidenden. Die Mannschaft dankte ihm mit einem Stehtisch mit besonderer Gravur.

Wielens war sichtlich gerührt und richtete dann das Wort an die Vereinsführung: „Ich finde es richtig gut, was der VfB für die Jugend macht“, sagte er. „Ich möchte auch den Vorstand loben, so wie der Verein jetzt geführt wird, das ist richtig klasse.“

Mit der Nationalhymne, gespielt vom Musikverein, endete der offizielle Teil, aber nachdem es „Freibier für alle“ hieß, wurde es noch eine lange rot-weiße Nacht.