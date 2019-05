Parken ist in Ahaus komplizierte Sache

Ahaus -

Parken ist in Ahaus so eine Sache. „Alle fahren in die Wallstraße und finden dann dort auf die Schnelle keinen Parkplatz. Das verleitet natürlich zur Erkenntnis, dass es in der Innenstadt keine freien Parkplätze gibt“, erklärte Stadtplaner Walter Fleige in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung. „Dabei stehen an anderer Stelle viele Parkplätze zur Verfügung, zum Beispiel am Domhof.“