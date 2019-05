Aktuell ist Wilhelms Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Brustzentrum des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Dorsten und der Klinik für Frauenheilkunde und Brustzentrum des St.-Sixtus-Hospitals in Haltern. Zuvor war er viele Jahre als Chefarzt in der Christophorus-Klinik in Coesfeld tätig.

Dort etablierte er mit Dr. Sandra Grobelny, der jetzigen Ärztlichen Leiterin des Brustzentrums Westmünsterland in Ahaus, das Coesfelder Brustzentrum.