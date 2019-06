Die Schülerinnen und Schüler des „Sozialgenial“-Kurses in der Jahrgangsstufe neun investieren seit nunmehr einem Jahr jede Woche zwei Stunden ihrer Zeit für gemeinnützige Zwecke, engagieren sich unter anderem als Lesepaten in Grundschulen, organisieren Kaffeetafeln und Spielenachmittage im Altenheim oder hören einfach mal zu, wenn Senioren aus dem Demenzhaus ein offenes Ohr brauchen. Die Schüler unterstützen aber auch Erzieherinnen in Kindergärten, helfen im Eine-Welt-Laden oder engagieren sich beim THW.

Die Jury würdigte besonders die hervorragende Umsetzung der Engagement-Projekte im Rahmen des Lehr- und Lernkonzeptes Service Learning. Dabei wird die Umsetzung mit Unterrichtsfächern verbunden und soll so dazu beitragen, Lernziele besser zu erreichen und demokratische Kompetenzen bei den Schülern zu fördern.