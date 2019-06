„Wir haben keine Zeit mehr. Die Politik muss jetzt handeln und das müssen wir ihnen zeigen“, schreibt Ina Elpers (14), eine der beiden Initiatorinnen der hiesigen Bewegung in der Einladung. Die Devise ist klar: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und die Bewegung wächst. Mittlerweile sind alleine circa 15 Schüler im Orga-Team.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Das ist der erste von 22 Demosprüchen, den die 14-jährige Ahauserin Cilia Gesing in die Whats-App-Gruppe der Ahauser „ Fridays for Future “-Bewegung schickte. Sie ist der zweite Kopf der Bewegung.

Konkret wird in den Schlachtrufen gegen die Abholzung des Hambacher Forstes, die Braunkohlegewinnung und Umweltverschmutzung im Allgemeinen gewettert.

Nach den ersten beiden Demonstrationen haben die Organisatoren ihre Rückschlüsse gezogen. Sie möchten mehr Abwechslung in die Gesänge bringen und haben sich dafür bei vergleichbaren Aktionen etwas abgeschaut. „Wir waren in der vorletzten Woche in Borken demonstrieren und haben uns dort viele Anregungen geholt“, sagt Cilia Gesing.

Die wichtigste Änderung: Es gibt erstmalig einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Mit bunten Plakaten, Schlachtrufen und einer möglichst großen Menschenmasse soll Aufmerksamkeit erregt werden. Die Anmeldung bei der Polizei ist schon erfolgt. „Ich bin mir sicher, dass wir dadurch noch mehr beachtet werden, als wenn wir nur vor dem Rathaus stehen. Wir wollen das Thema Klimaschutz im Bewusstsein der Menschen halten“, so Cilia Gesing.

Der Treffpunkt bleibt aber der Rathausplatz. Von dort geht es über die Straße Zum Rotering unter anderem über die Bahnhof-, die Fuisting- und die Königstraße zurück in die Innenstadt. Zwischendurch wird am Kulturquadrat für einige Redebeiträge Halt gemacht. „Eventuell wird ein Mitglied der Science-for-Future-Bewegung sprechen. Das ist aber noch nicht ganz sicher“, sagt Cilia Gesing. Auch einige Schüler hätten „das Bedürfnis, etwas zu sagen“.

Die immer wieder aufkommende Kritik aus der Bevölkerung ist auch den Organisatorinnen nicht verborgen geblieben. Sie perlt aber offensichtlich an ihnen ab. „Wir haben uns entschieden, nicht auf Provokationen einzugehen. Die Kritik kommt fast nur aus den sozialen Medien und nur sehr selten auf der Straße. Wenn, dann sind es immer Erwachsene“, erklärt Cilia Gesing.

Dass dieses Mal wieder einige die Schule schwänzen müssen, falls sie teilnehmen möchten, rechtfertigt sie ausweichend: „Wir wollen einen Rhythmus reinbekommen, aber man sollte auch nicht jedes Mal die Schule schwänzen müssen. Wir haben aber genau beobachtet, wer auch gekommen ist, als die Demo außerhalb der Schulzeit lag.“ Bei der Zweitauflage seien diejenigen dagewesen, denen es wirklich um den Klimaschutz geht. „Das hat man auch daran gesehen, dass danach gar kein Müll herumlag.“