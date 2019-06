Kein gegrillter Pastor, nur Fisch

Donnerstagabend: Im Garten von Pastoralreferent Benedikt Rake findet das Probegrillen des Pfarrei-Teams statt. Erstmals nimmt die Kirchengemeinde am Grillevent teil. Doch bevor es an den Gasgrill geht, müssen die Zutaten geschnibbelt werden. Benedikt Rake gibt den Takt vor. Kein Wunder, schließlich ist er gelernter Koch.

Als Beilage zum Fisch wird eine Ratatouille-ähnliche Gemüsekombination mit Paprika und Zucchini serviert. Dazu kommt Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Olivenöl. Für die Gewürze muss Rake nur in den Garten gehen. Sein Hochbeet ist bestens bestückt mit allerlei Leckereien. Der Thymian- und Rosmarin-Vorrat reicht locker fürs Grillevent. Einzig die Petersilie, die zur Deko auf den Teller kommt, muss zugekauft werden.

Die Fischauswahl erfolgt kurzfristig. „Das hängt vom Preis ab“, sagt Benedikt Rake. Er möchte am liebsten Wolfsbarsch oder Dorade haben. Fischarten schlechterer Qualität werden entweder zu trocken oder fallen auf dem Grill auseinander.

Gerade einmal rund 1,50 Euro stehen jedem Team als Wareneinsatz pro Gericht zur Verfügung. Eine echte Herausforderung. „Mit Fischstäbchen wäre das unproblematisch“, sagt eine der vier Damen im Achter-Team schmunzelnd. Doch dem Pfarrei-Team greift vermutlich ein Sponsor unter die Grillzange.

Probegrillen fürs Grillevent Alstätte 1/16 Das Kochteam der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt Alstätte/Ottenstein hat sich zum Probegrillen für das Grillevent getroffen. Foto: Rupert Joemann

Während sich Andrea Terhaar und Heike Redlich um die Minibrot-Scheiben im Backofen kümmern, wendet Matthias Dornbusch das Gemüse in der Pfanne. Auch beim Grillevent wird das Gemüse in einer Grillpfanne zubereitet. „Das Gemüse ist so klein, das kriegt man nicht auf den Grill“, erklärt Benedikt Rake.

„Das Gemüse ist schon gut“, ruft Matthias Dornbusch. „Hast du schon Salz und Pfeffer genommen?“, fragt Rake. Nein. Also schnell noch eine Prise Salz und ein paar Mal die Pfeffermühle drehen, das war‘s.

„Das Brot wird schon ein bisschen braun“, sagt eine der Damen und schaut in den Backofen. Die auf acht Minuten eingestellte Uhr ist noch lange nicht abgelaufen. 2,46 Minuten zeigt die Digitaluhr noch an. „Du musst gucken, sonst nehmt das Brot raus“, erwidert Benedikt Rake. Gesagt, getan.

Salz und Pfeffer

Die Zutaten werden auf den schön gedeckten Tisch gestellt. Jetzt fehlt nur eins – der Fisch. Gesalzen und gepfeffert sind die kleine Dorade- und Wolfsbarsch-Stücke schon. Jetzt fehlt nur noch Power vom Grill.

Benedikt Rake legt einige Fischstückchen auf den Gasgrill. Kurze Zeit später wendet Matthias Dornbusch die Fische. Bei einigen Stücken bleibt die Haut am Grillrost kleben. „Der Grill ist wahrscheinlich nicht heißt genug“, vermutet Pastoralreferent Rake. Die Ursache ist schnell gefunden, die Gasflasche ist leer. Rake holt aus der Garage eine neue – und schon kann‘s weitergehen.

„Was gibt‘s? Toten Fisch?“, fragt Pfarrer Matthias Wiemeler. „Nein, gegrillten Pastor“, antwortet Rake. Die Stimmung ist gut.

Messwein zum Fisch

Rake und Dornbusch schenken Wein ein. Es ist ein trockener Grauburgunder aus Baden, der Messwein der Kirchengemeinde. „Wer ist denn der Winzer?“, wird in der Runde gefragt. „Winzer Ellerkamp“, antwortet Benedikt Rake lapidar. Die Kochteam-Mitglieder lachen. Früher gab es strenge Regeln für einen Messwein, die sind gelockert worden, sodass die Pfarrgemeinde auf einen in Alstätte erhältlichen Tropfen zurückgreift.

Auch beim Grillevent wird ein Schlückchen Weißwein ausgeschenkt. Frisch serviert in einem Pinnchen. Das Motto für das Gericht lautet schließlich ganz kirchlich „Fisch, Brot und Wein“. Der genaue Name steht noch nicht. Den muss das Team erst am nächsten Samstagvormittag den Organisatoren mitteilen.

An diesem Donnerstagabend wird lieber über anderes geplaudert. Doch zunächst spricht Benedikt Rake ein kurzes Tischgebet. Dann wird probiert. „Schmeckt wirklich gut“, sind sich die Teammitglieder einig. Das müssen jetzt auch nur noch die Gäste beim Grillevent so sehen.