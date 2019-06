16 Jahre Haft für 23-Jährigen

Bei den Taten gingen der 23-Jährige und seine Komplizen äußerst brutal vor, so das Gericht. Der 23-jährige Momcilo J. hatte im November 2015 bzw. März 2016 ein altes Ehepaar in Ambt Delden und einen alten Mann in Overdinkel in ihren Wohnungen überfallen. Die Opfer waren bewusst ausgewählt worden, die Umgebung hatte er ausbaldowert. Alle drei Opfer wurden schwer misshandelt, Beine und Arme mit Klebeband gefesselt. Der hochbetagten Frau wurde eine Pistole gegen den Kopf gehalten und es wurde versucht, ihr den Ehering vom Finger zu reißen. Der Overdinkeler wurde mit einem Stemmeisen geschlagen und getreten.

Bei den Überfällen auf die Tankstelle in Alstätte und einen Supermarkt in Enschede (am 23. Januar 2016) wurden die Mitarbeiter mit einer Pistole bzw. einem Messer bedroht.

Die Haftstrafe gegen J. ist die höchstmögliche. Die Schwere der Taten, die planmäßige Ausführung und sein Verhalten vor Gericht hätten keine Gründe für eine Strafminderung gegeben. Der Mann muss zudem an die Opfer insgesamt 21 000 Euro Schadenersatz zahlen.

Der 21-jährige Bojan J. wurde wegen seiner Beteiligung an dem Tankstellenüberfall zu drei Jahren verurteilt. Auch er muss insgesamt 6300 Euro an die Opfer zahlen. Der 22-jährige Abdel H. bekam fünf Jahre, weil er am Supermarkt-Raub beteiligt war. Obwohl er er zum Tatzeitpunkt minderjährig war, wandte das Gericht Erwachsenenstrafrecht an.