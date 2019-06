Am Samstag treffen sich dann um 12.30 Uhr alle Kinder nicht wie in der Einladung angegeben bei Gertrud Große-Hündfeld, sondern an der Gaststätte Tenhagen-Sandersküper. Für die Frauen und Männer gibt es eine Kaffeetafel und Freibier. Auf die Kinder warten Süßigkeiten und Getränke, eine Hüpfburg und verschiedene Spiele. Außerdem können sich die Brooker auf Preise freuen, die bei einer Verlosung oder am Schätzstand gewonnen werden können.

Zudem lädt der Schützenverein alle Schützen zu einer Radtour mit Besuch des Schützenfestes in Barle ein. Die Ausfahrt beginnt am 22. Juni (Samstag) um 9 Uhr an der ehemaligen Brooker Schule. Von dort führt die Radtour über Pättkes zum Vogelschießen nach Barle. Unterwegs ist ein gemeinsames Frühstück vorgesehen. Die Organisation liegt in den Händen der Rechtsjungs. Interessenten werden gebeten, sich bis Samstag (15. Juni) bei Rene Uhling oder Christoph Lütke-Hündfeld verbindlich anzumelden.