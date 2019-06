„Für die Zukunft gut aufgestellt“

Mit einer Bilanzsumme von 8,1 Millionen Euro schloss die Raiffeisen Coesfeld-Ahaus das Jahr 2018 erfolgreich ab. Die 723 Mitglieder dürfen sich mit dem Votum der Versammlung über eine Dividende von sechs Prozent freuen. Die Prüfung durch den Raiffeisenverband Westfalen-Lippe ergab keine Beanstandungen, so dass der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat nichts im Wege stand. Einig waren sich die Mitglieder auch bei den anstehenden Wahlen. Für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren arbeiten Klaus Effsing-Gossling und Heinz Blömer im Vorstand der Genossenschaft mit. In den Aufsichtsrat wurden Matthias Schulze Pröbsting, Martin Rottmann und Martin Rulle wiedergewählt. Eduard Söbbing-Rexing, der seit 1996 dem Aufsichtsrat der Genossenschaft angehörte, stand für eine weitere Wahlperiode nicht wieder zu Verfügung. Ein herzliches „Dankeschön“ gab es in Form einer Gartenbank als bleibende Erinnerung an die Tätigkeit für die Raiffeisen. Lisa Ehler, Landwirtin und Steuerfachangestellte aus Graes, wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Wie hat sich die Raiffeisen Münsterland West GmbH entwickelt, die das operative Geschäft an zehn Standorten, darunter auch sieben Raiffeisenmärkte und vier Tankstellen, verantwortet? Auch darüber wurde informiert. „Trotz des Dürrejahres 2018 konnte der Umsatz um fast 4,5 Millionen Euro auf 73,8 Millionen Euro gesteigert werden. Das umsatz- und mengenmäßige Wachstum resultiert sowohl aus dem Agrarhandel als auch aus dem Energiebereich und Einzelhandel“, betonte Große Verspohl-Thiemann. Zukunftsweisend, so Berthold Kreikenberg, ist die Entscheidung, den Bereich des Einzelhandels weiter zu stärken, unter anderem mit dem Neubau des Raiffeisenmarktes in Altenberge, der im Herbst beginnen soll.

„Hinter diesen guten Zahlen stehen Sie als unsere treuen Kunden, als geschätzte Geschäftspartner und als unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten“, bedankten sich Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung.

Was können Landwirte konkret tun, um das Bild des Bauern in der Öffentlichkeit zu verbessern? Auf diese Frage hatte Dirk Nienhaus viele Antworten. Der als „Bocholter Landschwein“ einer großen Internetgemeinde bekannte Schweinehalter berichtete mit vielen Beispielen über seine Form der Öffentlichkeitsarbeit. Mit kurzen Videosequenzen und Internetposts gibt Nienhaus seit Juli 2016 über soziale Medien Einblicke in die Arbeit eines „Massentierhalters“ und entwaffnet mit seiner offenen Kommunikation auch zu schwierigen Themen häufig seine Kritiker. „Bilder bewirken viel mehr als Texte“, so die Erfahrung von Dirk Nienhaus. „Macht Bilder, zeigt, was Ihr tut. Seid stolz auf Euch und Euren Beruf!“, lautete sein Appell.