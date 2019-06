Stadt Ahaus setzt auf Mehrwegbecher

Die Stadt Ahaus hat ein Mehrwegbecher-System eingeführt. Die Becher sind im Design der Ahauser Skyline gestaltet und können mit bis zu 0,4 Liter gefüllt werden. Die Mehrwegbecher sind 100 Prozent CO-freundlich, frei von Schadstoffen und biologisch abbaubar. Durch die Hitzeschutzmanschetten aus natürlicher Filzwolle sind die Becher auch mit heißem Inhalt transportierbar. Den „Mein-Ahaus-Becher“ gibt es bei Ahaus Marketing & Touristik und in einigen Bäckereien für 4,90 Euro. In den nächsten Tagen werden noch weitere Bäckereien, Cafés und Tankstellen in Ahaus und den Ortsteilen angesprochen.