„Es geht um den möglichen Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in Ahaus“, erklärte Kämmerer Hans-Georg Althoff in der jüngsten Ratssitzung. Der CDU-Stadtverband wurde am Tag danach auf Facebook ein wenig konkreter: Es gehe um eine Investition „zum Kauf einer Hofstelle im Ahauser Stadtgebiet“.

Der Grunderwerb sei elementar für die weitere Entwicklung der Stadt, erklärte Althoff im Rat. Die Flächen könnten zum Beispiel als Bau- oder Gewerbegebiet oder als Tauschflächen für den Hochwasserschutz genutzt werden. Ein Kaufvertrag sei aber noch nicht unterschrieben, erklärte Althoff am Mittwoch auf Anfrage. Nähere Angaben zu Lage oder Größe der Flächen gab es von der Stadt nicht.

Bürgermeisterin Karola Voß erklärte, die Öffentlichkeit „zu gegebener Zeit zu informieren“. Der Rat machte mehrheitlich per Nachtragshaushalt den Weg für den Kauf frei. „Es ist die höchste Kreditermächtigung, die der Rat jemals eingeräumt hat“, sagte Althoff. Ob die Summe in Gänze in Anspruch genommen werden muss, das könne er noch nicht sagen, so der Kämmerer. Damit steigt die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten im Haushalt von 3,6 auf dann 24,6 Millionen Euro.

„Die Risiken sind größer als die Chancen“, bewertete Reinhard Horst (FDP) das Geschäft. „Wir haben schon bei der Etateinbringung auf die Verschuldung hingewiesen.“ Mit Blick auf Zins und Tilgung müsse die Stadt dann wohl „gewisse soziale Dinge zurückstufen“, erklärte der Liberale, der seinen Traum von einem „schuldenfreien Ahaus bis 2024“ zu Grabe trug. Horst: „Ich werde ein schuldenfreies Ahaus nicht mehr erleben.“ Auch Dietmar Eisele (Grüne) stimmte der Nachtragssatzung zum Etat nicht zu. Zwar gehe es um hochwertige Flächen, aber „zu einem sehr, sehr hohen Preis“.

Kämmerer Hans-Georg Althoff erläuterte dem Rat, dass sich bis zum Jahr 2028 an der Tilgungsbelastung der Stadt nichts ändere. 2023 ende das Entschuldungskonzept, die Tilgung der Kredite für das Grundstücksgeschäft würde frühestens 2024 beginnen. Die Tilgungsbelastung bewege sich im bisherigen Rahmen von jährlich rund 4,9 Millionen Euro.