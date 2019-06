Was lange währt, wird endlich gut, sagt der Volksmund. Im Gerwinghook sind mittlerweile die Abrissbagger angerückt und verrichten an den ehemaligen Zollhäusern ihren Dienst. An dieser Stelle soll in naher Zukunft Wohnbebauung errichtet werden. Sobald die Zollhäuser abgetragen sind, kann die Erschließung des Baugebiets beginnen.

2015 hatte die Stadt Ahaus die Zollhäuser samt zugehörigen Grundstücken gekauft, um daraus neue Wohnfläche zu generieren und die Siedlung nach Südosten hin zu erweitern. Etwa sieben Hektar ist das Areal groß. Vier Jahre später kommt schließlich Bewegung in die Geschichte. Der Bebauungsplan ist seit Dezember 2018 rechtskräftig. Dass der Wohnbauweg so verlängert hat, lag mitunter an mehreren Faktoren. Das Ende dieser Reihenfolge bildeten Tiere.

Um mit dem Abbruch der Zollhäuser zu beginnen, galt es eine Voraussetzung zu erfüllen: die Umsiedlung von Fledermäusen. Das Ersatzquartier ist mittlerweile gefunden, die fliegenden Säuger sind umgezogen.

„Es ist jetzt relativ zügig mit einer Bebauung zu rechnen“, sagt Michael Gerling aus dem Fachbereich Immobilienwirtschaft der Stadt Ahaus. Die Verwaltung hat sich als Ziel gesetzt, den Bauherren die Grundstücke früh im kommenden Jahr zur Verfügung zu stellen. Eine Garantie kann Gerling dazu aber nicht geben.

In diesem Zuge sei es denkbar, dass gegen Jahresende die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind und anschließend die Vermarktung der Flächen starten.