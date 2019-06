Genussvoll chillen und grillen

Dessen Erhalt, Sanierung und Erneuerung mit Augenmaß steht gemeinsam mit der Stadt und den Stadtwerken für diesen Förderverein ganz obenan. Neben den „Löschhasen“ der Freiwilligen Feuerwehr Ahaus (Löschzug Alstätte) und einer ganz heißen Gruppe aus dem Umfeld der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt (Motto: „Vom gegrillten Pfarrer zum grillenden Pfarrer“) hatten sich echte Halbprofis aus Ottenstein, Lünten, Gronau und Ahaus auf der großen Wiese neben den Schwimmbecken mit Kugelgrills, Smokern, Spüleinheiten und mobilen Schneidetischen im guten Sinne breit gemacht.

Grillevent im Alstätter Freibad 2019 1/86 Das war viel mehr als nur „Grillen“: Von „Wild und durchgedreht“ bis hin zu „Magic Rolls“ gab es am Samstag beim fünften Grill-Event im Alstätter Freibad ein umfangreiches dampfendes Angebot. Nicht nur das Publikum gab mit Chips seine Wertungen ab, auch Profi-Verkoster wollten überzeugt werden. Foto: Martin Fahlbusch

Für viele Gäste eine willkommene Gelegenheit, deren leckere Kreationen zu verkosten. Von „Wild und durchgedreht“ bis hin zu „Magic Rolls“ war alles Mögliche im dampfenden Angebot. Nicht nur das Publikum, das mit Chips seine Wertungen für die Fleisch- und Gemüseleckereien abgeben konnte, hatte einen kritischen Blick – sagen wir besser eine kostende Zunge – für die gereichten Produkte übrig. Neben Bürgermeisterin Karola Voß, BBQ-Blogger und Grillspezialist Ralf Elsebusch, der aus Ahaus kommt („Münsterland BBQ“), musste auch der Chef des „Ristorante Mama Livia“ in Alstätte, Norbert Kottig, geschmacklich überzeugt werden.

André Dues, ein freundlicher Moderator mit flotten Sprüchen, führte die Abgesandten der einzelnen Grillstationen vor das gespannte kulinarische Scharfgericht. Und die Richter notierten Aufmachung und die Ergebnisse ihrer Verkostungen. Das tat ein zahlreich herbeigeeiltes Publikum ebenso, nahm gerne an Steh- oder Sitztischen zum Genießen Platz oder umlagerte die Getränkewagen.

Unter den mal beschwingt, mal einfühlsamen Klängen des Musikvereins „Kreuz und Quer“ unter ihrer umsichtigen Dirigentin Rianne Damhuis war das für die vielen Besucher (Alfons ter Huurne: „Ich glaube, wir haben erfolgreich die 1500er-Marke geschrammt“) ein genussvoller Chill- und Grillnachmittag.

Der Titelverteidiger „Noabers BBQ“ aus Lünten gab sich erst am Ende dem „Jamaika Jerk Grill Team“ geschlagen. Das Team reckte zufrieden und durchgeschwitzt den Wanderpokal in die Höhe, die anderen freuten sich über Urkunden. „Wir sind vier Pärchen, die sich dem Barbeque verschrieben haben. Aber gleich mehrere Hundert Portionen genauso anbieten zu können wie im, sagen wir mal, privaten Rahmen, ist schon eine echte Herausforderung“, gab die interne Grillsprecherin der „Jerker“ lächelnd zu.

Der Bad-BBQ-Termin für das nächste Jahr steht auch schon fest: 20. Juni 2020 – gleiche Welle an gleicher Stelle sozusagen. Den Erlös unter anderem aus dieser leckeren Veranstaltung möchte der Förderverein Freibad für die Sanierung, Umgestaltung, kreative Aufmöbelung und technische Ertüchtigung des Kinder- oder Nichtschwimmerbeckens verwenden. Denn immerhin will man im Jahr 2021 den 50. Geburtstag des Freibads in Alstätte begehen.