St.-Josef-Kirche geht mit der Zeit

Schrumpfende Kirchengemeinden, eine steigende Zahl an Kirchenaustritten, immer weniger Gottesdienstbesucher, sinkende Kirchensteuereinnahmen. Die Kirchengemeinden im Bistum Münster, darunter St.-Mariä-Himmelfahrt in Ahaus, stehen vor großen Herausforderungen. Im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums gibt es aktuell noch 695 Kirchen und Kapellen. Seit den 90er-Jahren sind im Bistum Münster 24 Kirchen abgerissen worden. Ein Schicksal, das der Kirche St. Josef an der Fuistingstraße erspart bleibt. Doch dafür wird sich im Inneren in den nächsten Monaten eine Menge verändern.

Die Kirche wird umgebaut und der für Gottesdienste und Sakramentfeiern zur Verfügung stehende Raum um gut die Hälfte verkleinert. Dafür kommen neue Räume für Jugendgruppen und andere Gruppierungen hinzu. „Was können wir tun, damit die Kirche hier im Josefsviertel bestehen kann?“ Unter dieser Prämisse hätten alle Überlegungen gestanden, erklärt Pfarrer Heinrich Plaßmann: „Wenn man sich die neuesten Zahlen des Bistums ansieht, dann sieht man, dass die Finanzen zurückgehen. Man weiß auch schon länger, dass sich Zahl der Katholiken in den nächsten Jahrzehnten nahezu halbieren wird. Je länger wir mit dieser Entscheidung gewartet hätten, desto schwieriger wäre es geworden, diesen Kirchort zu erhalten.“

Im Juni 2017 stellte Pfarrer Plaßmann in einer Pfarrversammlung erste Überlegungen aus dem Gebäude- und Immobilienkonzept vor. Im Kern werden die durch die Veräußerung des in der Nachbarschaft liegenden Josef-Cardijn-Hauses erzielten Finanzmittel für den Umbau der St.-Josef-Kirche genutzt. „Wir haben reagiert, bevor das Bistum Druck machen könnte“, sagt Pfarrer Plaßmann. Der Zeitpunkt des Verkaufs sei genau richtig gewesen.

Die Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt habe zu viel Gebäude-, Pfarrheim- und Kirchenfläche. „Das Bistum bezuschusst nur einen gewissen prozentualen Anteil zu 100 Prozent. Irgendwann wird es schwierig, das Ganze finanziell zu halten.“ St. Josef umzubauen, das sei eine weitsichtige Entscheidung. Der Kirchraum werde zwar kleiner, Pfarrer Heinrich Plaßmann ist aber sicher, den richtigen Weg zu gehen: „Es wird Anlässe geben, da ist die Kirche zu klein. Es wird auch Anlässe geben, da ist sie ausreichend. Und es wird künftig nicht mehr so sein, dass sich die Kirche von hinten füllt.“ Er erlebe oft, dass Paare für Hochzeiten und Ehejubiläen nach kleinen, schnuckeligen Räumlichkeiten suchen würden. Vielleicht werde St. Josef künftig solch eine Hochzeitskirche.

Planerisch werden vom Architekturbüro Farwick und Grote aus Ahaus die Weichen für die neue Kirchennutzung gestellt. „Derzeit laufen die Fachplanungen“, erklärt Georg Dües vom Kirchenvorstand. Im Kirchenschiff ist etwa auf Höhe der Orgelbühne ein Einbau geplant.

Bis zum Taufbecken werden Leichtbauwände eingezogen, die dann die Gruppenräume unterteilen. Die Räume können teilweise geöffnet werden. Pfarrer Plaßmann: „Der größtmögliche Raum ist nahezu so groß wie der Saal im Josef-Cardijn-Haus.“ Hinzu kommen Toilettenanlagen sowie eine Küche. Die Turmkapelle wird aufgegeben, dort gibt es künftig einen Jugendraum. Geplant ist, die ersatzweise in St. Marien zum Einsatz gekommene Kirchenorgel in St. Josef aufzustellen. Der Orgelprospekt in St. Josef kann stehenbleiben, doch wird die Orgel eventuell stillgelegt.

Die Umbauarbeiten starten voraussichtlich im September, die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant. Die Kirche, in der regelmäßig drei Gottesdienste pro Woche gehalten werden, ist für die Zeit des Umbaus komplett geschlossen. „Wir hoffen, dass sich alle in der Kirche wohlfühlen werden“, sagt Georg Dües. Die Pläne seien in den verschiedensten Gruppen vorgestellt worden. „Es sind auch reichlich Vorschläge gekommen. Einige werden umgesetzt, andere können wir aus Kostengründen nicht verwirklichen.“ Pfarrer Heinrich Plaßmann formuliert es so: „Die Kirchen bleiben im Dorf.“ Das meint er nicht nur mit Blick auf kleine Kirchenstandorte wie Graes. Es geht auch um finanzielle Aspekte. „Was wir hier betreiben, ist Standortsicherung.“ Er selbst wird den Standort Ahaus bald verlassen. Heinrich Plaßmann wechselt Anfang Oktober als leitender Pfarrer in die Gemeinde St. Amandus in Datteln. Aber: „Das ist hier kein Denkmal, das ich mir setze.“