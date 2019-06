Das teilte Wiemeler am Wochenende den Gläubigen in den Messen mit. Die Mitglieder des Kirchenvorstands und des Pfarreirats hatte der scheidende Pfarrer bereits am Freitag unterrichtet.

Wiemeler tritt seine neue Stelle am 1. Oktober an. In Hörstel bei Rheine übernimmt er die Position eines Pastors mit dem Titel Pfarrer.

Zunächst wird Pfarrer Johannes Volmer die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt Alstätte/Ottenstein als Pfarrverwalter leiten.

Der 67-jährige Volmer war im Oktober 2011 nach Ottenstein gekommen. Zuvor war er 22 Jahre lang in Hasselt in der Nähe von Kleve tätig.

Ebenfalls seit 2011 ist Matthias Wiemeler Pfarrer in Alstätte. Vor Wiemelers Amtsantritt war die Pfarrer-Stelle fast ein halbes Jahr vakant.