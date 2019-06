Ehrenamtsgala mit Ehrenamtspreis und Kabarett (12. September): Nach der Ehrenamtspreis-Vergabe präsentiert der Kabarettist Ludger K. sein Programm „Böst of – ein Lästermaul fasst zu(sammen)“ Fahrt zur Meyer-Werft nach Papenburg (13. September): Besichtigung mit Führung der Werft, gemeinsames Mittagessen und Stadtrundgang Besuch des WDR-Produktionsgeländes in Köln (14. September): Geführter Rundgang über das Außengelände in Bocklemünd, danach gemeinsamer Imbiss im Brauhaus Gaffel am Dom. Anschließend Zeit zur freien Verfügung Fahrt zum Freizeitpark Phantasialand in Brühl (15. September) Fahrt zur Benediktinerabteil Gerleve und nach Billerbeck (16. September) Besuch des Landtags in Düsseldorf und Altstadt-Bummel (17. September) Fahrradsterntour mit Grillimbiss (18. September) Schifffahrt auf dem Rhein nach Linz (19. September) Fahrt zur Krimitour nach Münster auf den Spuren von Privatdetektiv Wilsberg, Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne (20. September) Tagesausflug nach Amsterdam (21. September)