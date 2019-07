Aus Glaube Wissen machen

„Liebe Absolventen und erleichterte Eltern. Sie haben sich für ihre Abschlussfeier das richtige Motto ausgesucht: Abschied und Aufbruch“, markierte Lehrer Gregor Burchardt in seiner kurzen Begrüßung den Auftakt der Entlassungsfeier von insgesamt sechs Klassen in der Aula des Berufskollegs für Technik in Ahaus (BTA). Humorvoll wandte sich der stellvertretende Schülersprecher Marius Lünterbusch an die Lehrer: „Sie haben unsere dümmsten Fragen mit unendlicher Geduld beantwortet.“

Der Schulpflegschaftsvorsitzende Ingo Osterhues bedankte sich bei den Lehrern und auch bei den Schülern für das erreichte Ziel: „Ihr habt es geschafft. Wir Eltern und die Lehrer haben es auch geschafft. Unser Lob gilt den Schulkonferenzen des Berufskollegs, an denen wir als Eltern teilnehmen durften. Sie waren immer gut organisiert, so dass schnell und zügig Entscheidungen getroffen werden konnten.“

Schulleiter Ulrich Kipp begann mit einem ganz persönlichen Einschub. Vor 40 Jahren habe er sein Abitur abgelegt. Damals hätte er sich alles vorstellen können, nur nicht, dass er einmal als Schulleiter eines Berufskollegs da stehen würde, wo er heute stehe. Den Absolventen gab er zehn Begriffe mit auf den Weg, die sie in ihren Koffer der Zukunft packen sollten. Dazu gehörten Gelassenheit, Verlässlichkeit, Humor, Verantwortung, Gefühle, große und kleine Ziele, Frieden, Solidarität und Glauben. „Damit meine ich weniger den religiösen Glauben. Ich glaube auch, dass die Erde rund ist, auch wenn ich das mit eigenen Augen bisher nicht aus dem Weltall sehen konnte. Sie müssen auch glauben, was andere ihnen erzählen. Machen Sie aus diesem Glauben Wissen“, gab Kipp den Absolventen mit auf den Weg. Die Schüler aus den verschiedenen Klassen packten dafür den gemeinsamen Koffer mit ganz anderen Dingen. Darunter waren Wünsche, Hoffnungen und vor allem Erinnerungen an die Schulzeit auf dem BTA.

Klaus Buschmeier, Vorsitzender des Fördervereins, zeichnete gemeinsam mit Kipp die Jahrgangsbesten aus. „Jeder bekommt vom Förderverein einen Bildungsgutschein in Höhe von 125 Euro. Es sind alles Schüler, die eine Eins vor dem Komma haben. Aus der Klasse 12-EM waren es sogar zwei Absolventen, die genau die gleiche sehr gute Abschlussnote hatten“, freute sich Buschmeier.

Thilo Metzlaff (Klasse 14-01, Berufliches Gymnasium, fachlicher Schwerpunkt Informatik), Christoph Nienhaus (Klasse 09-01, zweijährige Berufsfachschule für Technik, Elektrotechnik), Jannis Blömer und Marvin Gevers (beide Klasse 12-EM, Fachoberschule für Technik, Elektro- und Metalltechnik) erhielten die Auszeichnung an diesem Tag.

Einen Tag vorher hatte Marius Hayk (Klasse 13-01, Fachschule für Holztechnik) als fünfter Jahrgangsbester seine Auszeichnung entgegen genommen. Danach gab es endlich die ersehnten Zeugnisse.