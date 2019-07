Mit Nostalgie durchs Dorf

Das Motorengeräusch des alten Deutz Traktors hat einen Senior ganz in seinen Bann gezogen. Fasziniert lauscht er eine ganze Zeit lang dem gleichmäßigen Tuckern und erinnert sich dabei wahrscheinlich an frühere Zeiten. Marc Damhuis hat das alte Schätzchen mit dem Baujahr 1958 am Sonntagvormittag zum Katharinenstift gefahren. Nach und nach trudeln mehrere Fiat 500, Ford Mustangs, Porsche und weitere Oldtimer ein. Sie sind von ihren Besitzern hergefahren worden, um den Bewohnern ein besonderes Erlebnis zu bereiten. Nicht nur anschauen können sich die Senioren die Fahrzeuge, sie dürfen auch einsteigen und mitfahren.

Nach anfänglichem Zögern, trauen sich die ersten einzusteigen. Bernhard Böyer-Wesker hat sich einen Ford Mustang ausgesucht und nimmt freudestrahlend Platz. Die Mitbewohner winken ihm zu, dann startet die Rundfahrt durchs Dorf. Zurück kommt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Es war toll“, sagt er begeistert.

Ganz gebannt lauscht ein Senior (Foto links) dem Tuckern eines alten Deutz-Traktors. Foto: Monika Haget

Maria Hillebrand steigt in einen Ford Mustang Coupe von 1966. Es ist heute das älteste Auto am Platz. Lothar Reinhardt aus Bocholt ist der Besitzer. „Das Fahrzeug hat einen 4,7 Liter Motor und 200 PS“, erklärt er stolz. Maria Hillebrand ist nach der kleinen Rundreise ganz angetan: „Das ist ja ein super Auto, und so viel Platz hatte ich darin“, schwärmt sie. Frank Reinhold aus Heek ist mit seinem knallroten Porsche 911, Baujahr 1986, gekommen. Theo Hassels freut sich, eine Runde mitfahren zu dürfen. Nach und nach lassen sich immer mehr Senioren auf eine Fahrt mit einem Oldtimer ein. Alle steigen mit einem Lächeln im Gesicht wieder aus.

Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Ingrid Hemling. Sie ist bei den Rollstuhlschieberinnen aktiv und deshalb einigen Bewohnern des Katharinenstiftes gut bekannt. Gemeinsam mit ihrem Mann Josef ist sie zudem eine begeistere Oldtimerfahrerin, inzwischen stehen drei solcher Fahrzeuge in ihrer Garage. „Für den heutigen Tag bedurfte es nur einer Kurzmitteilung“, berichtet Ingrid Hemling, „wir sind mit Freunden aus Coesfeld, Bocholt, Burgsteinfurt, Nordhorn sowie dem gesamten Umkreis vernetzt“.

Dirk Schmiing aus Heek ist einer von ihnen. „Wir treffen uns immer am zweiten Sonntag im Monat von zehn bis zwölf Uhr an der Schniewindschen Fabrik in Heek“, sagt er. „Das ist völlig unverbindlich, wer Zeit und Lust hat, der kommt.“ Zu Beginn vor rund sieben Jahren startete er mit zwei weiteren Mitstreitern die Gruppe. Inzwischen sei sie auf beinahe 60 Personen angewachsen. Zum nächsten Treffen lädt er alle Oldtimerfreunde aus Nah und Fern ein.