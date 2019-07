Tanz und Essen verbinden Kulturen

Alstätte -

Nicht bloß der Geruch heißer Kohlen erfüllte die Luft am Alten Weg. Vielmehr dürfte sich so mancher Nachbar des Malteserstandortes in Alstätte über die orientalischen Klänge gewundert haben. Persische Musik sorgte neben der meterhohen Hüpfburg für so manchen schaulustigen Passanten. Über hundert Männer, Frauen und Kinder kamen zusammen, um gemeinsam wie ortsübergreifend ein interkulturelles Grillfest zu feiern.