„Ich hoffe, dass damit das gleiche passiert, wie mit den Big Belindas “, sagt Dokter. Die großen Figuren mit den charakteristischen Rundungen, dicken Backen und offenem Mund seien mittlerweile in ganz Europa zu finden. Dieses Motiv nimmt Dokter in ihren neuen Figuren auf.

Humor und Selbstironie spielt ebenfalls eine große Rolle in ihrer Tätigkeit. Ideen für neue Kunstwerke fliegen ihr ganz spontan zu. Manchmal im Schlaf, aber auch wenn sie gerade im Atelier an einer Figur arbeitet. In der Regel bleiben diese Ideen im Kopf. Um auf Nummer sicher zu gehen, transferiert sie die Eingebungen in kleine Tonklumpen.

Idee ins Modell transferiert

Dokter holt zwei Modelle hervor. Eines zeigt eine voluminöse Frau, die sich auf einem Flügel räkelt. Das andere stellt eine weitere Frau dar, die auf einem Stuhl sitzt, bei dem zwei Beine weggeknickt sind. „Einen dicken Po habe ich auch und ich höre immer mal wieder, dass dicke Frauen Angst haben, dass der Stuhl knackt, wenn sie sich hinsetzen. Daraus entstand dieses Modell und später eine große Figur“, schildert Dokter die Genese eines ihrer Kunstwerke.

Sie genießt gerne einen Wein und die Figuren ihrer aktuellen Kollektion vermitteln Frohsinn. Das ist bewusst so gewählt worden: „Wein trinkt man, wenn man gut drauf ist.“ Früchte oder eben Weinreben findet sie als Motiv sehr interessant und faszinierend.

Belinda Dokter befreit den Rohling aus der Silikonform. Foto: Alex Piccin

Jedes ihrer Kunstwerke ist handgemacht. Für die Flaschenverschlüsse benötigt Dokter etwa eine halbe Stunde. Dazu gießt sie Kunstharz in eine Silikonform, die wiederum von einer Gipsform umschlossen wird. Nachdem das Harz getrocknet ist, werden die Rohlinge aus ihrer Ummantelung vorsichtig und mit spitzen Fingern befreit. „Das ist jedes Mal so, als ob man ein Überraschungsei öffnet“, sagt die Künstlerin lachend.

Hat das Gießen anstandslos geklappt, geht es an die Bemalung. Auch den richtigen Farbton stellt Dokter in Handarbeit her: „Damit der immer gleich bleibt.“ In drei Schritten beziehungsweise Schichten erhalten die kleinen Figuren ihren Teint, den Abschluss bildet eine Schicht Klarlack.

Umfangreicher ist die Arbeit bei den größeren Figuren. Für die liegende, Weinflaschen-haltende dicke Frau aus Ton benötigt Dokter schon mal einen ganzen Tag. Wie genau das vonstatten geht, zeigt sie Neugierigen am Sonntag (14. Juli) in Nienborg (S. Infokasten).