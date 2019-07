Ahaus -

Die Mediengestalter-Auszubildenden des Berufskollegs für Technik Ahaus haben ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen. Passend zum Abschlussprüfungsthema „Korn und Schrot“, in dem es um eine Getreidemühle ging, fanden die zwei Abschlussfeiern in der Haarmühle in Alstätte statt.