Auf der Kreisstraße 22 zwischen Alstätte und Ottenstein ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall eine Ahauserin schwer verletzt worden. Die 48-Jährige kam etwa in Höhe der Gaststätte Haus im Flör aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Die 48-Jährige verlor die Kontrolle über den Kleinwagen, schleuderte nach links und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die Frau stand unter Schock und musste von Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Ahauserin musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsarbeiten der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei war die K 22 voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 5000 Euro.