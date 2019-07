Schwarzer Schlips ist überflüssig

Sein Schwiegervater Hans Heidemann hatte aus gesundheitlichen Gründen 2018 mit dem Schicken aufgehört. Hackfort , der im gleichen Jahr mit seiner Frau auf den Hof der Schwiegereltern im Besslinghook gezogen war, überredete Heidemann, die Tauben wenigstens so vorzubereiten, dass er sie theoretisch schicken konnte. Beim theoretisch blieb es nicht.

Die beiden ergänzen sich prima. Der 38-jährige Björn Hackfort konzentriert sich auf die Zucht, während Hans Heidemann, der als Rentner mehr Zeit hat, sich um die Arbeit auf den Schlägen kümmert. Als sehr positiv empfindet Orthopädie-Techniker-Meister Hackfort, dass sich beide im Urlaub vertreten können. Sowieso sei der Trend zu Schlaggemeinschaften erkennbar, so der 38-Jährige.

Auch Hackfort hatte vorher mit Hermann Hörst zusammengearbeitet. Hackfort: „Ich hatte das große Glück, den Taubensport von Hermann und meinem Schwiegervater erlernt zu haben.“

Das Glück blieb nicht auf den Taubensport beschränkt. Seine Frau Anne lernte er darüber kennen. Sein heutiger Schwiegervater bat Björn Hackfort, seine Tochter von einer Taubenfeier nach Hause zu fahren. „Der Rest hat sich dann so ergeben“, sagt Hackfort mit einem Lächeln im Gesicht.

Für den Taubensport hat Hackfort seine Laufbahn als erfolgreicher Fußballer aufgegeben. Der ehemalige Torwart des VfB Alstätte, der in der Jugend sogar in der Westfalenauswahl spielte, zog die Handschuhe mit etwa 30 Jahren aus. „Fußball und Taubensport, das lässt sich nicht miteinander vereinbaren“, hat der 38-Jährige festgestellt. Hackfort entschied sich für die Tauben. „Wenn man den Virus einmal hat, wird man ihn nicht wieder los.“

Taube putzt sich – 120 000 Euro futsch Das vielleicht Schlimmste, außer dem Ausbleiben der Tiere, was einem Brieftauben-Züchter bei einem Preisflug passieren kann, ist das lange Sitzen der Tiere vor dem Schlag. Im Wettkampf geht dadurch wertvolle Zeit verloren. Das kann Preise oder wie bei Björn Hackfort bei einem Ein-Schlag-Rennen (One-Loft-Race) auf Teneriffa viel Geld kosten. „Die Taube hat sich vor dem Schlag geputzt und gedreht“, erinnert sich Hackfort an die Bilder, die er im Internet live verfolgt hatte. Eine Gruppe folgender Tauben zog an seiner vorbei. Letztlich landete seine Taube auf Platz 14. „Das wäre Platz eins gewesen – und 120 000 Euro“, sagt Hackfort und nimmt es heute gelassen. So erhielt er noch bei der anschließenden Versteigerung für die Brieftaube 1700 Euro. Ein kleines Trostpflaster. Mit Nachbarn hat er für ein One-Loft-Race an der Algarve (Portugal) ein Team gebildet, das sich die Kosten und den Gewinn teilt. Die Gruppe will zusammen grillen und sich den Endflug übers Internet anschauen. Schön wäre es, wenn so viel gewonnen würde, dass die Kosten fürs Grillen herauskämen. „Ansonsten haben wir uns einen schönen Tag gemacht“, sagt Björn Hackfort. Auch das hat für ihn seinen Wert. ...

Von Kindesbeinen an geht er dem Hobby nach. Schon sein Opa besaß Tauben. Auch Hans Heidemann fing als Kind in Ammeloe an. „Die ersten Tauben habe ich mir mit der Kartoffelsuche finanziert“, erinnert sich der 72-Jährige. Die Zeiten waren nicht so komfortabel wie heute. Sieben Kilometer musste er mit dem Fahrrad bis zur Einsatzstelle in Vreden zurücklegen. Auch, dass die Familie kein Telefon besaß, erschwerte die Sache. Den Spaß an den Tauben ließ er sich dennoch nicht vermiesen.

Auch nicht dadurch, dass er nach Flügen ohne einen einzigen Preis mit einem schwarzen Schlips herumlaufen musste – als Zeichen der Trauer. Als 14-Jähriger wollte Hans Heidemann in den Verein. Die anderen 25 Vereinsmitglieder schickten den Jungspund aus dem Raum, um sich zu beratschlagen. Ihr Votum: „Du kannst mitmachen.“ Seine Leidenschaft ist geblieben, auch wenn er heute offiziell keinem Verein angehört.

Hans Heidemann hat es sogar mit einer Taube bis auf die Titelseite der Verbandszeitschrift geschafft. Eines seiner Weibchen flog über die Jahre hinweg 90 Preise ein. Es war damals das mit Abstand erfolgreichste Weibchen in Deutschland.

Hackfort und Heidemann haben in diesem Jahr gute Erfahrungen mit alten Tauben gemacht. „Ihnen das Vertrauen zu schenken, war eine gute Idee“, sagt Björn Hackfort. Ihre Tauben waren teils fünf, sechs Jahre alt. Bei vielen Züchtern kämen nach zwei, drei Jahren Neue, so Hans Heidemann. Ihre aussortierten Tauben landen häufig noch auf Schlägen in Polen und werden dort in der Zucht eingesetzt.

Der entscheidende Flug am Samstag wurde auf dem Hof im Besslinghook mit Spannung verfolgt – auch von etlichen Nachbarn, die miterlebten, wie die Hackforts Tauben die nötigen Preiskilometer einflogen.