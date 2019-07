Am 14. September hält der zehnköpfige Kirchenvorstand im Kloster Bentlage eine ganztägige Tagung ab. Dabei möchte er auch die Ergebnisse einer Umfrage besprechen. Der Kirchenvorstand wird ab Mitte August einen Umfragebogen in den Kirchen in Alstätte und Ottenstein auslegen und im Internet zum Ausdrucken zur Verfügung stellen. Damit soll den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit geboten werden, Anregungen zu geben. „Die Leute sollen frei ihre Meinung sagen. Wir werden keine Richtung vorgeben“, betont Britta Gerwing.

Sie und Jørgen Franke , die beide dem Liegenschaftsausschuss des Kirchenvorstands angehören, sowie der Haushaltsbeauftragte Bernhard Terhaar weisen darauf hin, dass es vor allem um Aufgaben des Kirchenvorstandes und nicht des Pfarreirats geht.

Der Kirchenvorstand verantwortet unter anderem den Haushalt, den Unterhalt der Gebäude (z.B. Kirchen, Pfarrbüros, Kindergärten, Friedhöfe) und das Personal. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten derzeit in unterschiedlichem Umfang für die Kirchengemeinde.

„Wie jeder Unternehmer müssen wir fragen, wie kann ich erfolgreich sein“, sagt Bernhard Terhaar. Dabei spielten die Finanzen eine wichtige Rolle. Das Bistum geht davon aus, dass auf mittlere Sicht die Kirchensteuer-Einnahmen aufgrund der sinkenden Zahl von Kirchenmitgliedern deutlich zurückgehen werden. Was können wir uns leisten? Was können wir günstiger machen? Das sind zwei von zahlreichen Fragen, mit denen sich der Kirchenvorstand rechtzeitig beschäftigen will.

Den Tagungstermin hatte der Kirchenvorstand noch mit Pfarrer Matthias Wiemeler abgesprochen, der jedoch Ende August Alstätte verlässt. Pfarrer Stefan Jürgens, der am 1. Dezember die Leitung der beiden Pfarreien in Alstätte/Ottenstein und Ahaus übernimmt, wird zur Tagung eingeladen, so Jørgen Franke.

In beiden Pfarreien wird ein neues Leitungsmodell ausprobiert. „Das Bistum hat uns mehrmals die volle Unterstützung zugesagt. Uns stehen alle Möglichkeiten offen“, sagt Jørgen Franke. Die Ausgestaltung der Zusammenarbeit soll vor Ort entwickelt werden. Auch eine Trennung der kaufmännischen und der liturgischen Arbeit sei denkbar, so Franke.