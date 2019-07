Brand im Alstätter Brook

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Samstag um 21.45 Uhr in den Alstätter Brook gerufen worden. Ein Teil des Dachstuhls eines Hofgebäudes brannte. Eine Rauchwolke war von Weitem zu sehen. Als der Alstätter Löschzug die Brandstelle erreicht, schlugen Flammen aus dem Dach. Die Wehrleute begannen sofort – unter anderem durch den Einsatz der Drehleiter – mit den Löscharbeiten. Die Alstätter erhielten Unterstützung von den Kollegen aus Ahaus. Offenbar gestaltete sich die Versorgung mit Löschwasser in dem Außengebiet zunächst als schwierig. Über die Ursache des Brands konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.

Von Martin Borck