Folgende Konzerte stehen dieses Mal auf dem Programm: 29. September: LGT Young Solosits, 17. November: Klavierduo Walachowski sowie Klaviertrio Würzburg, 8. Dezember: Neue Hofkapelle Berkelkraft, 12. Januar: Salaputia Brass, 16. Februar: Sestetto Stradivari, 15. März: Sjaella (Vocalensemble).

Für die Konzertreihe wird ein Abonnement angeboten, bei dem für alle Konzerte Sitzplätze reserviert sind. Für Erwachsene kostet das Saison-Abonnement in der ersten Kategorie 90 Euro und in der zweiten Kategorie 70 Euro. Der Preis für Einzelkarten in der Kategorie I beträgt 17,50 Euro und in der Kategorie II 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen jeweils die Hälfte.

Vorbestellungen nimmt der Kreis Borken, Fachabteilung Kultur, per E-Mail (t.wigger@kreis-borken.de) entgegen sowie bis zum 27. September (Freitag) auch telefonisch, ✆ 02564 9899111.

Das komplette Programm der Reihe liegt unter anderem bei der Stadt Ahaus, in den Touristik- und Bürgerbüros sowie den Filialen der Sparkasse Westmünsterland in der Region Ahaus aus. Auf Wunsch können die Programmhefte auch zugeschickt werden.